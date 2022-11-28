彰化縣議會問政冠軍「差8票落選頭」　吳韋達考慮聲請驗票　

▲時力彰化縣議員吳韋達差八票落選。（圖／翻攝自吳韋達臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

時代力量彰化縣議員吳韋達，問政認真備受外界看好，今年大選角逐連任，獲得5801票，以8票之差落選頭，意外落馬，許多支持者都力挺他重新驗票，若以1票3元計算，需繳納44萬523元保證金；吳韋達辦公室今天上午表示，是否提出當選無效之訴聲請驗票，正和律師討論中。

吳韋達擁有荷蘭奈美亨大學物理博士學位，2018年代表時代力量，競選彰化縣第一選舉區(彰化市、花壇鄉、芬園鄉)議員，得到8,721票，進入議會四年來，認真盡職，為民發聲，是縣議會質詢數和提案數的雙冠王，更是縣議會七十年來第一位自提法案的議員。

由於此次彰化縣議員第一選區老將新人多達24人參選，尤其青年軍倍出，主打清新形象，民進黨有楊子賢、辜皇譯、黃柏瑜、許雅琳；民眾黨則有宋孝裕，吳韋達選票被瓜分，流失近3000票，在當選的13個席次中，和「吊車尾」當選、同樣尋求連任的國民黨縣議員白玉如只差8票，成為議會的遺珠之憾。

吳韋達正前往法國途中，將參訪該國人工智慧中心，其辦公室指出，依《公職人員選舉罷免法》第69條第3項規定，重新計票保證金的計算是以一票3元計算，而這次第一選區彰化縣議員選舉最後所有候選人的有效票數是14萬841票，以每票3元計算，則須繳納44萬523元保證金。