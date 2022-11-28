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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇清泉聲請驗票　中選會：開票計票「全程無異狀且精準正確」

▲屏東縣長候選人蘇清泉24日晚上6時起，在屏東市慈鳳宮(媽祖廟) 舉辦「屏東出頭天 選前大團結」晚會 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉只輸1.1萬票，今向法院聲請保存證據和驗票。（資料照／蘇清泉服務處提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉落幕，屏東縣長選舉開票出現爭議，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉聲請驗票尋求翻盤，立法院國民黨團28日要求法院儘速裁定，進行驗票，中選會也應調查屏東選委會的開票瑕疵。對此，中選會回應，可以理解有候選人無法接受屏東縣長選舉結果，不過，有人質疑屏東縣議員票數較縣長票數多、選舉人數變動等與事實不符，若干媒體或電視公司報票錯誤，是因其自行灌票所致。

中選會今天表示，11月26日晚間中選會開票計票過程，全程既無異狀且精準正確，各直轄市、縣市長選舉的計票結果，也都與全國各地投開票所數據相同，其他選舉或複決公投也是，均可受外界檢視，至投票日後迄今，仍有人質疑屏東縣議員票數較縣長票數多或無端製造數據任意指摘選舉人數一直變動云云等情，核與事實不符。

中選會表示，實際上，有關若干媒體或電視公司報票錯誤，係媒體或電視公司自行灌票所致，與中選會及各地選委會無涉，例如有媒體未經查證即指「有候選人票數對調誤植」並下標「中選會調查中」之事，實則根本無此情；且中選會於26日開票當晚即時發現此項媒體錯誤資訊，並立即要求該媒體業者須立刻更正與澄清說明，隨後該電視公司也承認係其自身錯誤所致，也發布更正訊息表示：「本台稍早計票疏失，周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正」、「本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正與中選會無關」等澄清訊息及說明內容在案。

中選會強調，中選會及各地選委會向來秉持嚴謹且公正立場，依規定程序辦理開票計票作業，請媒體業者於選舉辦理過程中，亦應承擔社會公器與社會責任之角色，對開票計票之相關報導亦應力求謹慎、嚴肅且應有所本，如發現報導錯誤，也應立即、誠懇且符合比例原則之報導態度予以澄清，以避免錯誤訊息擴大致有心人士刻意操弄選舉之公信力，若以此次選舉媒體報票為例，中選會前於11月22日亦邀集主要媒體召開相關會議，會中特再次要求媒體於報導開票票數時，應定時及適時穿插中選會中央選情中心之即時計票數據，以善盡社會公器之責。

中選會指出，11月26日開票時，屏東縣主要候選人均有推派監察員，且監察員回報各投開票所計票結果亦與本會計票結果相符，中選會及地方選委會也確認各投開票所，主要候選人也都有推薦監察員依法監票，並回傳至各該主要候選人競選總部。對於屏東縣長選舉，有候選人無法接受選舉結果，中選會及屏東縣選委會都可以理解，但希望於相關訊息再次澄清後，候選人可以理性查證、平和之心接受選舉結果；當然，對於候選人擬針對選舉結果採取司法途徑，則中選會及屏東縣選委會仍予以尊重。

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