北市立委補選明登記！藍營雙姝「沒意願」互推薦　吳怡農待綠營徵召

▲王鴻薇、吳怡農、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農、徐巧芯）

記者袁茵、呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安日前請辭立委，中選會宣布2023年1月8日舉辦立委補選投票，並於11月28日起至12月2日開放登記。擁有極高知名度的國民黨台北市議員王鴻薇、徐巧芯皆表態無意願，甚至還互相推薦彼此；而昔日蔣萬安的對手、民進黨的吳怡農則喊話，期待民進黨提名徵召。

面對台北市第三選舉區（中山、北松山）的立委蔣萬安請辭，中選會日前已宣布將在2023年1月8日舉辦補選，並於28日起開放登記；而外界也紛紛開始點名，國民黨包括2名強力女將、台北市議員王鴻薇與徐巧芯，以及此次未參選的台北市議員王浩，民進黨則有之前「雙帥對決」失敗的前民進黨台北市黨部主委吳怡農，及已表態參選的台北市議員阮昭雄。

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

徐巧芯27日上午在台北市議會受訪時明確表示，自己沒有參加立委補選的打算，因為戶籍根本就不在該選區，蔣萬安該席立委是北松山，但自己戶籍位於南松山，加上已經居住在該區很久，所以不打算遷戶口，「而且我明天就要出國了，就是人間蒸發模式！」

針對自己獲得王鴻薇大力推薦，徐巧芯說，自己機票已經訂好了，所以態度非常明確，既然王鴻薇推薦她，那她也會推薦王鴻薇，畢竟對方戶籍就是在北松山，擁有參選資格，加上經營實力略勝自己一籌，倘若由王鴻薇參戰，或許是個好棋。

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

王鴻薇27日受訪時強調，自己到目前為止，沒有任何計畫要去角逐立委補選，大家都知道選舉剛結束，自己個人也還沒就職，所以沒有任何的計畫；蔣萬安留下的立委席次非常重要，加上蔣萬安將當台北市長，台北市立委席次不應該掉，呼籲黨中央立刻進行內部民調，徵召一個最有機會勝選的人，讓大家能夠全力支持。

至於目前推薦的人選，王鴻薇先點名王浩，「他在中山區經營非常久，且之前媒體也披露他有意願，我覺得王浩是非常好的人選。」而王鴻薇也點名了徐巧芯，認為對方是「空戰天后」，戰力非常強，但若黨內其他同志有意願，儘管並非選區民意代表，若有一定知名度與經歷足以參選，個人也會全力支持。

媒體追問，倘若黨中央最後決定徵召她？王鴻薇笑說，那她會覺得很累，才剛經歷市議員選舉，馬上又要投入下場選戰，「個人認為黨中央趕快做一個內部評估，推出最合適的人選。」

至於此次沒有參選台北市議員選舉的王浩，27日接受媒體電訪時，被問及是否對接下來的立委補選有所準備？王浩並未正面回應，僅說自己現在有事情，打電話問國民黨主席朱立倫比較快。

▲吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／壯闊台灣 吳怡農）

民進黨部分，據指出，民進黨中執會上周通過由黨主席依徵召辦法提名補選候選人，由於總統蔡英文已辭去主席職務，將在本周三由中常委互推代理主席人選後，再進行提名作業，目前除了已有意願爭取提名的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、台北市議員阮昭雄外，同選區的台北市議員梁文傑也被評為潛在人選，動向受矚目。

對於爭取提名一事，吳怡農今天受訪說，「我期待民進黨的提名與徵召，以透明為原則，並以民主機制為依據」；阮昭雄表示，不管怎樣，民進黨要團結打贏補選，面對九合一選舉結果，先讓大家沈澱、思考一下，他將靜待黨中央最後決議，若是自己被提名將全力以赴，若不是自己也會盡力輔選。

此外，對於補選提名人選，梁文傑今日受訪回應，中央黨部會做內部民調來決定，誰的民調高就誰上戰場，他尊重民主機制。