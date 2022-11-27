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大陸 大陸焦點 特派現場

穿人字拖逛超市！她「踩到櫻桃」滑倒摔成傷殘十級　超市要賠70萬

▲▼ 踩到櫻桃跌倒。（圖／翻攝自秒拍）

▲監視器畫面。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸北京一名女子早前逛超市時，踩到地上一顆櫻桃滑倒，導致右髕骨骨折，被鑒定為「傷殘十級」，氣得將超市告上法院。法院近日作出判決，超市要賠償16萬多元（人民幣，下同，約新台幣70萬元）。

據《北京廣播電視台》報導，監視器畫面顯示，2018年7月，張女當天穿著人字拖逛超市，結果踩到一顆地上的櫻桃滑倒，右膝直接著地，癱坐不起。

超市員工隨後撥打急救電話，把張女送到醫院。經診斷，張女右髕骨骨折，超市交了2萬元的醫藥費。張女經傷殘鑒定，結果為傷殘十級，她把超市告上法院，要求賠償治療費、護理費、誤工費等50餘萬元。張女認為，超市有責任保持地面清潔，自己被遺撒的櫻桃滑倒，超市違反安全保障義務，應承擔全部賠償責任。

對此，超市辯稱，張女當天穿了人字拖，導致自己滑倒，與超市無關；2萬元醫藥費是人道主義救援，不是賠償。

▼ 跌倒畫面。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 踩到櫻桃跌倒。（圖／翻攝自秒拍）

近日北京法院作出判決，超市應當承擔70%的責任比例，張女自己承擔30%的過錯，認定由超市一方向張女賠償16萬餘元的經濟損失。

二審法院審理認為，當時櫻桃應當是超市的員工在推著手推車行進的過程中遺撒的。前後有幾個人都踩到了櫻桃，已經明顯有滑到的跡象。一名身著超市制服的女性工作人員發現，幾個顧客已經被滑到了，走過來查看後沒有進行任何行動，轉身和其他售貨員繼續聊天，完全忽視了危險的存在。

薛妍法官特別指出，公共場所的安全保障義務是具有適當性的，並非只要在公共場所摔倒的，經營者就必須賠償；經營者應當教育員工，在經營過程中發現危險因素應當及時排除，防止這種損害的發生。

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