台北第6選區唯一沒連任！林穎孟致歉「我要離開」　隔日真關FB

▲林穎孟沒有成功連任市議員。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選投票結果中，台北市市議員第六選區（大安、文山）僅無黨籍的林穎孟未順利連任。對此，林穎孟在臉書發文致歉，並說自己「要離開了」，但仍期許台灣會越來越好。有網友就發現，林穎孟在發表完落選感言後，今（27日）上午真的將粉專「林穎孟 台北市議員」關閉，話題引發討論。

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▲台北第六選區當選名單。（圖／記者曾筠淇製）

有網友27日上午11點23分在PTT的政黑板（HatePolitics）發文「慟！穎孟關FB了」，文中指出，「昨天林穎孟發表落選感言後，今天早上就把FB關了，這樣要去哪看穎孟美美的照片呢？」

貼文一出，底下紛紛留言，「近年台北市最可愛議員」、「真的很正」、「偷偷告訴你，她有私帳」、「穎孟這個年紀，絕對是PR95起跳的，而且罵人又帶S屬性，近年抖M派越來越多了，如果沒有助理費爭議事件，一定會連任吧」、「她這次得票低到不可思議。」

林穎孟對於自己未順利連任，昨晚在粉專發文表示，「抱歉讓大家失望了，很遺憾之後想要做的市政目標，沒有辦法繼續做下去。」同時她也感謝支持她的鄉親、前輩和朋友，她在擔任議員的期間盡全力完成重要市政目標、陳情人交付的任務和挑戰，從未懈怠也問心無愧。

林穎孟也說，「我要離開了，雖然未來和大家見不到面，但大家要相信，黑暗後終有陽光，台灣的政治有各位的努力和投入，一定會越來越好，台灣一定會變成一個在國際上非常棒的國家！」沒想到27日上午，林穎孟就真的將粉絲專頁關閉，FB上已經搜尋不到「林穎孟 台北市議員」。