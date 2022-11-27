回顧選戰最感人一刻！走過破產、失業　蔣萬安與石舫亘的牽手情

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選正式落幕，備受各界關注的首都台北市，最終由國民黨的蔣萬安勝出。回顧台北市長選戰，藍綠白三強打得激烈，但在刀光劍影下，仍有不少讓人感動的時刻，而其中，讓不少人印象深刻的，就是蔣萬安的妻子石舫亘，於選前之夜錄製影片，止不住淚水的向蔣萬安喊，「等到選完，希望你可以留一點時間給我，我們一家一起吃個飯」。

▲蔣萬安與石舫亘。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安為石舫亘政治大學的學弟，交往10年後於2008年步入禮堂，目前育有二子，並即將贏來第三個寶寶的誕生。二人接受《台灣啟示錄》專訪時，談到了對彼此的第一印象。石舫亘還記得第一次見到蔣萬安，他身上穿著白色襯衫，並罩著鵝黃色的毛衣，「是一個羞澀、非常安靜的人」；蔣萬安則說，那時候看到石舫亘，就覺得她很有氣質，不過雙方並不是「一見鍾情」。

蔣萬安回憶，大一時因為校慶有啦啦隊比賽，大家一起練習，就有很多互動，發現石舫亘就是他理想中女孩子的特色，而且彼此都熱愛運動，大方又外向，「跟我個性互補，因為我摩羯座，摩羯座就比較內斂一點」。

▲蔣萬安與妻子石舫亘大學啦啦隊比賽合照。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

原本蔣萬安與石舫亘都希望大學畢業後將到國外求學，沒想到石舫亘家裡破產，打亂了人生的規劃。石舫亘透露，儘管蔣萬安一路在身邊陪伴，但她當時擔心雙方彼此人生進程會因為愛情受阻，所以一度有想過分手，是在她的學長、國民黨立委江啟臣的勸說下，才打消念頭。

蔣萬安與石舫亘之後一起到了美國，並在紐約結婚成家，但因為金融風暴，蔣萬安遭到公司資遣。談到那段日子，蔣萬安想起了石舫亘的不離不棄，石舫亘則表示，自己當下得知消息，回到家看到先生落寞地坐在客廳，她就直接走上前去抱抱他，並跟他說，「沒關係，這次換我養你呀」，蔣萬安也說，這句話幫助他重新找到力量再戰。

石舫亘與蔣萬安牽手走過24個年頭，過去2次立委選舉時，都有一起在最後階段掃街拜票，這次也選擇陪他投入台北市長選戰。石舫亘挺著6個月的孕肚代夫出征，還有婦人看見了忍不住感性落淚說「辛苦妳了」，讓石舫亘跟著紅了眼眶。

而在選前之夜，石舫亘也特別現身。在造勢現場，蔣萬安上台後，舞台後方緩緩播放一段影片。影片中，石舫亘語帶哽咽說到，這次的路程非常辛苦，辛苦不是走路的辛苦，是看到蔣萬安在掃街時，看著他的貼布一路從腳貼貼到腿，感受很難過，走出去還是要風采奕奕，「我的老公真的很不容易」。

石舫亘在影片中不斷拭去落下的淚水說，「我們家好久沒有好好吃一頓飯了，甚至兩個人也沒有單獨吃飯，選完後希望可以花一點時間還有留給家人，大家一起吃個飯。」最後也登上台，語帶哽咽，謝謝台下所有選民給蔣萬安的照顧，希望陽光的力量能夠一直陪伴蔣萬安，還在台上向大家深深一鞠躬，成了選戰最感人的一刻。

如今，選舉結果終於出爐，蔣萬安感性表示，謝謝他的家人，謝謝他的爸爸媽媽幫他照顧孩子，讓他無後顧之憂，可以持續打拚；謝謝兩位姊姊選舉過程給他很多協助與幫忙。「當然我要謝謝我深愛的太太舫亘，分擔我很多行程，幫我跑很多市場跟大家懇託拜票。還有我的兒子得立、二寶，當然還有即將誕生的三寶，乘載很多市民朋友的祝福，我非常感動，謝謝你們」。