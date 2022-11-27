遭點名陳時中敗選「戰犯」　薛瑞元：不會迴避政治責任

記者嚴云岑／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安以57萬票大勝民進黨參選人陳時中43萬票，入主台北市政府。衛福部長薛瑞元在選前一周發表的「疫苗掮客說」，被視為壓倒駱駝的最後一根稻草，也遭學者點名為敗選戰犯。薛瑞元今（27）日出席臺灣癌症基金會二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮，未正面回應戰犯說，但表示若須負政治責任的話，自己不會迴避。

▲薛瑞元接受媒體時事訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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薛瑞元表示，選舉結果內部已經在進行檢討，不方便評論，但被問及是否認同戰犯一說，他先笑了三聲，表示「戰犯的話我沒有意見」，媒體進一步追問，這樣是否認為自己就是戰犯？他表示問題有陷阱，直言「戰犯不是我自己說是或不是，不可能由我來回答。」但也坦言若被要求付政治責任，自己也不會迴避。

媒體追問負政治責任是否代表要請辭衛福部長？他表示，需要內閣整體考量，由上級決定，但也透露至今尚未與陳時中聯絡，也無法決定是否會延攬陳進衛福部。

至於被問及是否會不捨前長官，薛瑞元表示，「應該是遺憾啦！」因為團隊這三年來的努力與得到的成果，不該因選舉一時失利，就被歸零或被抹煞，台灣成績從國外就有目共睹，「我們能把選舉順利辦完，何嘗也不是防疫成功所帶來的？」