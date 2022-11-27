被罵「決策小圈圈」不忍了　洪耀福痛批何志偉：你才敗類

▲何志偉。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，台北市長候選人陳時中大輸國民黨對手14萬多票，同黨立委何志偉上政論節目痛批，陳是輸給了「決策小圈圈」，更點名英系要角洪耀福、洪耀南、黃承國等人「黑道直接進入競選決策圈」。不過，洪耀福27日透過臉書發文反批，「講些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中，你才是民進黨的敗類！」

何志偉昨天晚間在電視政論節目表示，本次選戰主軸是「反黑金」，在選前拜託年輕人回家投票，但黑道卻直接進入競選決策圈；主持人張雅琴追問是指哪些人？何直接點名洪耀福、洪耀南、黃承國等人，並稱「若有仔細看陳時中身邊的人，其中有殺人犯、法院認證的黑道，民眾會怎麼看待？」

洪耀福今天上午透過臉書發文怒嗆，「何志偉，你可以更扯！你是最扯！這次台北市長選舉，你一而再，再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中，競選總部為了顧全大局，一再容忍你，選後，你還在扯，講些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中。你才是民進黨的敗類！」

此外，陳時中稍早接受媒體聯訪說，這不是他的風格，都是大人了，自己做事情就自己承擔，「尤其我是選舉的主將，當然一切我負責，不能歸罪任何人」。他說，大家都是本於善意給予幫忙，只要在合法情況下都很歡迎，「謝謝周遭幫助我的朋友，謝謝大家。」