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曾隔空告白陳時中　周玉蔻見落敗「第1反應曝」！大片粉絲爆哭

▲▼陳時中、周玉蔻。（合成圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供、記者屠惠剛攝）

▲陳時中、周玉蔻。（合成圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供、記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選昨（26日）下午4點準時開票，隨著時間過去，台北市長選情逐漸明朗，由國民黨蔣萬安持續領先，在晚間7點左右，民進黨台北市長候選人陳時中就哽咽宣布敗選。身為支持者的名嘴周玉蔻，盯了開票2個多小時候，則在6點半左右PO文，引來大票網友哭訴，「蔻姐，我想哭」、「有窒息的感覺。」

周玉蔻曾在選戰期間隔空告白「就是愛阿中」，昨日見陳時中勝選無望，晚間6點26分在臉書發文，分享多張風景照，安慰道「勝不驕、敗不餒，明天的太陽依舊升起，台灣加油！！」貼文吸引超過萬人按讚、近1900則留言，許多支持者都忍不住哭了，「蔻姐我好想哭喔！說不出的難過」、「輸到頭好暈」、「不理解為何如此兵敗如山倒」、「越看越傷心」、「哭了好幾回，憤恨難消」、「我媽是蔻蔻姐粉絲，她難過到晚上吃不下。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲▼周玉寇貼文，下方許多粉絲哭了。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

看到這些失落的留言，周玉蔻並沒有多說什麼，僅回覆「愛心符號」，希望送上安慰給網友。而在今天早上，周玉蔻打卡在屏東縣牡丹鄉，貼出一小段6秒風景片向大家道早，見到有網友慰問「放空幾天吧！」她簡單向對方道謝，對於失望透頂、稱再也不投票的網友，她則回「你開心健康就最重要。」

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