盧秀燕連任被視為「藍營共主」　問鼎2024大位「從沒想過」

▲盧秀燕今日進行謝票行程，被問及有望挑戰2024，僅說「沒想過這件事」。（圖／盧秀燕競總提供）



記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕拿下79萬9107票連任成功，打破台中「一任魔咒」，今日一早9點從大里競選總部出發謝票。盧秀燕被問及，大勝對手27萬票、與新北市長侯友宜皆被視為藍營共主，是否達到2024參選總統門檻？盧秀燕則說，從沒想過這件事！這次競選的是台中市長，會好好做報答大家。

盧秀燕以59.35％得票率奪下79萬9107票，以27萬差距，擊退38.93％得票率、52萬4224票的民進黨候選人蔡其昌。盧秀燕昨晚數度淚崩，感謝支持者跟團隊的協助，並承諾自己會好好做「周一就銷假上班」。

根據今日競總規劃謝票行程，早上9點從大里往北屯掃街，下午2點在龍井回南區遊行。進行前盧秀燕接受媒體聯訪時說：「選舉已經在昨天落幕，今天是選後第一天，必須來謝票，向市民朋友致謝，光是車隊謝票還不夠，也希望大家幫忙轉達她的謝意，未來4年會更加努力來回報、感謝大家。」

▲盧秀燕奪下79萬9107票，成功連任，昨晚在台上數度淚崩。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕與新北市長侯友宜皆大獲全勝，被視為藍營共主。盧秀燕則認為，自己跟侯市長只是做好本份，政治不是單打獨鬥，一定樣團結合作，這次也是國民黨展現空前的團結，大家互相扶持、幫忙，這只是份內當為。

盧秀燕保持不敗紀錄，個人連9次參選都勝選。盧秀燕表示，自己是笨鳥慢飛的政治人物，從政30年就是以紮實的服務，擔任台中市長期間認真守護台中，沒有別的撇步，就是用施政績效、誠懇態度去努力，因為她知道「市民都看在眼裡」。

盧市長強調，台中市的搖擺不是搖擺，是一種智慧的選擇，台中市民有開闊胸襟，政治人物誠懇踏實市民就會給你機會，第一次競選時，市民會給你機會試試看，但若沒實踐政見或表現不好的時候，市民朋友可能會改變想法。