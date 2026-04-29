高市早苗宣布好消息！　日本船隻「受困波斯灣」終通過荷莫茲

▲高市早苗宣布，受困波斯灣的日本船隻已順利通過荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗4月29日透過個人X發文證實，一艘日本相關船隻已於同日成功穿越荷莫茲海峽，從波斯灣順利撤離並朝日本方向航行，船上載有3名日籍船員。

高市早苗在貼文中寫道，這艘船先前一直滯留於波斯灣，終於在29日順利通過荷莫茲海峽，離開波斯灣，目前持續往日本航行，船上共有3名日本籍船員。

她強調，「日本政府長期以來不斷透過各種管道向伊朗施壓，強調確保包含日本在內所有國家的船隻能在荷莫茲海峽自由且安全地通行的重要立場。」高市早苗本人也直接向伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表明了這項立場。

高市指出，日本政府從保護本國公民安全的角度來看，這艘日本關係船隻能夠順利通過海峽，對於整個局面而言是正面的發展。

高市早苗在聲明中也指出，目前仍有其他日本關係船隻尚未脫離困境，日本將繼續向伊朗方面施壓，爭取讓所有國家的船隻都能不受阻礙地通過荷莫茲海峽，確保這條重要航道的航行自由與安全。