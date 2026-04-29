只說川普想聽的？美媒：范斯憂五角大廈「隱匿軍情」　恐波及台灣

▲ 范斯向川普表達對武器庫存的憂慮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統范斯傳出對五角大廈戰情報告有所疑慮，已在多場閉門會議中直接向總統川普提出質疑，擔憂國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）刻意粉飾美軍彈藥庫存耗損情形。《大西洋月刊》27日披露白宮內部路線角力，更點出若庫存持續告急，將波及美軍協防台灣對抗中國的能力。

《大西洋月刊》據2名資深政府官員透露，范斯在閉門場合多次對五角大廈提供的伊朗戰場資訊提出質疑，更直接向川普反映特定飛彈系統庫存數量令人憂慮。

CSIS示警：4種關鍵彈藥庫存已耗逾半

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）本周評估，美軍4種關鍵彈藥戰前庫存目前可能已消耗逾半數，包括用於攔截伊朗飛彈的防空攔截彈、戰斧巡弋飛彈及聯合空對地距外飛彈（JASSM）等攻擊性武器。

報導直指，此事後果「可能極其嚴重」，因為美軍未來要協防台灣抵禦中國、協防南韓抵禦北韓，乃至協防歐洲應對俄羅斯，仰賴的正是同一批武器庫存。

官方稱庫存充裕 知情人士：真相更加嚴峻

對此，赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）均公開稱美軍武器儲備充裕，並強調伊朗軍力在8周交戰後已受到重創；川普更曾宣稱美軍關鍵武器庫存「幾乎用之不竭」。但熟悉情報評估的人士透露，實際情況遠比官方說法嚴峻。

伊朗目前仍保有2/3的空軍戰力及絕大多數飛彈發射能力，以及大批可在荷莫茲海峽布設水雷、騷擾船隻通行的小型快艇。消息人士直言，「這些才是真正的威脅。」

▲ 范斯憂心赫格塞斯向川普報喜不報憂。（圖／路透）

范斯避免撕裂團隊 以個人名義提疑慮

范斯幕僚透露，副總統刻意以個人名義表達疑慮，避免直指赫格塞斯或凱恩誤導川普，目的是不讓川普的戰時國安團隊產生裂痕，范斯本人也曾在聲明中稱赫格塞斯「表現出色」。

不過，部分親信私下認為赫格塞斯的簡報「過於樂觀，已到誤導的程度」。一名前政府官員更直言，「赫格塞斯努力告訴總統他想聽的話，我認為這很危險。」

赫格塞斯曾任《福斯新聞》主持人，多名知情人士透露，他會刻意配合川普調整簡報風格，而五角大廈上午8時的例行記者會恰好落在他習慣收看《福斯新聞》的時段。一名前川普政府官員形容，「赫格塞斯的電視資歷讓他非常清楚如何與川普溝通，深諳川普想法。」

停火談判破局 革命衛隊扣船警示伊朗實力

伊朗戰事迄今仍舊膠著，上周初步停火期限屆滿之際，伊朗態度保守、談判代表遲遲未就位，川普被迫宣布無限期延長停火，並取消范斯與特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）赴巴基斯坦參加和談的計畫。

與此同時，伊斯蘭革命衛隊上周首度扣押荷莫茲海峽商船，再度提醒外界伊朗實力猶存，戰況可能再次翻轉五角大廈的樂觀評估。