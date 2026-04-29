前FBI局長被控威脅川普性命！　IG發文「86 47」惹禍上身

▲前FBI局長柯米（右）被指控威脅川普的性命。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）被指控威脅總統川普的性命，遭到司法部正式起訴，原因竟與他去年在Instagram分享的一張貝殼照片有關。

8647有玄機？川普陣營砲轟

綜合外媒報導，在柯米去年發布的這張照片中，數枚貝殼被排列成「86 47」的字樣。而「86」在美國俚語中有「驅逐」或「除掉」之意，而川普目前擔任美國第47任總統，因此被川普陣營視為死亡威脅。

根據提交給北卡州東區聯邦法院的起訴文件，柯米面臨威脅總統及跨州傳遞威脅訊息指控，2項罪名的各別最高刑期均長達10年。

現任FBI局長帕特爾（Kash Patel）在記者會上砲轟，柯米身為前局長「非常清楚發布這種貼文會引發的關注與後果」，卻「可恥地鼓勵對川普總統提出威脅，並且發布在Instagram讓全世界看見」。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）也表示，大陪審團已正式起訴柯米涉嫌威脅總統。

長期批評柯米的川普更宣稱，「一個孩子都能明白那代表什麼」。

川普眼中釘 柯米堅持清白

柯米28日回應，那只是1年前在北卡州海灘上拍到的貝殼照片，「我沒意識到一些人將這些數字與暴力聯想在一起。我從來沒想過，但我反對任何形式的暴力，所以我把貼文刪掉了。」

他強調「我仍然無辜，仍不感到恐懼，也仍然相信聯邦司法機構的獨立性。」

▼柯米堅稱清白。（資料照／達志影像／美聯社）

柯米在川普第1屆任期被解雇，當時他對俄羅斯干預2016年美國大選一事展開調查。在那之後，川普多次呼籲起訴柯米。去年9月，柯米被指控2020年向國會作偽證及妨礙司法而遭大陪審團起訴，但法官以程序瑕疵為由於去年11月裁定撤案。

起訴太薄弱 法律專家都懷疑

多名法律學者對於這起最新官司也抱持懷疑態度。北卡大學法學院（UNC School of Law）教授格哈特（Michael Gerhardt）形容起訴內容「相當薄弱」，法院很可能認為貼文屬於言論自由，受到憲法第一修正案保護。

前聯邦檢察官、前助理司法部長古魯萊（Jimmy Gurulé）更直言，這樁起訴是「對美國刑事司法系統的羞辱」，檢方無法證明柯米具有威脅川普的意圖，反而更像是試圖威嚇總統的眼中釘。