二審出爐！尹錫悅涉拒捕、濫權戒嚴　「加重2年」判關7年

▲ 尹錫悅宣判全程沉默不語。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅因妨害拘留及違反戒嚴程序等罪嫌，29日在首爾高等法院二審被判處7年有期徒刑，較一審的5年加重2年，但仍低於特別檢察小組求處的10年。

綜合《韓聯社》等韓媒，首爾高院內亂專責審判庭審理尹錫悅涉嫌特殊妨害執行公務、濫用職權妨礙他人行使權利等案件後作出上述裁決，為內亂專責審判庭自今年2月成立以來首份判決，也是尹錫悅目前面臨的8起刑事訴訟中，第一件進入二審的案件。

二審維持有罪 多項罪嫌翻轉無罪判決

審判庭維持一審有罪認定，同時推翻多項一審無罪判決。具體而言，尹錫悅去年1月動員總統警護處人員阻撓高位公職者犯罪搜查處執行逮捕令，以及指示警護處次長金成勳刪除前軍事安保支援司令官呂寅兄等人機密手機通話紀錄等罪嫌，二審維持有罪認定。

此外，尹錫悅宣布戒嚴當晚僅召集部分國務委員召開國務會議、侵害其餘9名委員審議權一事，二審認定全數有罪，不採納一審對其中2名未出席委員部分無罪的見解。

散布假訊息罪嫌成立 損害國際公信力

針對一審判無罪的「對外媒散布含有假訊息的政府立場」罪嫌，二審判決也翻轉，認定尹錫悅指示對外散布「絲毫無意破壞憲政秩序」等不實內容，對南韓在國際社會的公信力及外界知的權利造成負面影響。

審判庭痛批，尹錫悅身為時任總統，本應肩負維護憲法、保障人民自由與權利的重責，卻藉由一連串違法行為加劇社會動盪、背棄總統職責。

宣判全程直播 律師喊無法理解將上訴

尹錫悅在宣判過程中保持沉默、神情嚴肅，即便面臨較一審更重的刑罰仍面無表情，此次審判依法院許可進行全程直播。判決出爐後尹錫悅辯護律師則表示「無法理解」，將提起上訴。