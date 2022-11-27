九合一全台21縣市投票率出爐　六都新北市最低

▲九合一大選。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

記者皮心瑀／綜合報導

九合一大選結果出爐，全台政治板塊變動，國民黨一舉拿下13縣市，民進黨僅拿5席，民眾黨1席，無黨籍2席。中選會表示，這回選舉投票率59.86%，創史上新低，而細看各地，六都方面，以人口最多的新北市投票率56.60%墊底，最高者則為首都台北市 67.70%。

若不算離島，全國投票率最低者仍為新北市，最高者則為南投縣69.08%；若將離島納入，則全國投票率最低者為金門縣39.32%，最高者為連江縣72.99%。

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為「4＋1」席。總統蔡英文晚間宣布即刻辭去黨主席職務。

國民黨方面，黨主席朱立倫6都過半承諾順利達標，尤其奪回台北與桃園2都，更具指標意義，讓外界也好奇朱立倫的下一步。對此，黨內盛傳朱有意再度挑戰總統大位，但知情人士指出，朱眼前會乘勝打贏立委補選，接著扮演「造王者」角色，做好迎戰2024大選的準備。

另外，值得注意的是，由即將交棒台北市長的柯文哲所領軍的民眾黨，選上1席縣市首長。被問到2024總統大選是否會出戰時，柯文哲坦言，接下來要花時間重整隊伍，做出成績還是很重要。

▼▼▼全台投票率▼▼▼

台北市 67.70%

新北市 56.60%

桃園市 59.46%

台中市 60.01%

台南市 58.68%

高雄市 58.61%

新竹縣 58.98%

苗栗縣 67.20%

彰化縣 64.90%

南投縣 69.08%

雲林縣 67.35%

嘉義縣 67.32%

屏東縣 67.18%

宜蘭縣 64.28%

花蓮縣 57.56%

台東縣 64.79%

澎湖縣 58.51%

金門縣 39.32%

連江縣 72.99%

基隆市 60.16%

新竹市 62.94%

*嘉義市第11屆市長重新選舉投票日期，定於111年12月18日（星期日）舉行投票。