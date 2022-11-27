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轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度　最低溫時間曝

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲北部周三又濕又冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

北部周三白天高溫降幅超過10度！氣象專家吳德榮提醒，周二半夜、東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部轉雨，周三晚、周四晨氣溫降至最低，北台灣自動觀測站將出現13、14度。

中央氣象局表示，今天（27日）東北季風減弱，環境為偏東風，迎風面的東半部地區整天不定時有局部短暫雨，北部地區及中南部山區為較零星飄雨，其他地方大致多雲到晴；溫度上，夜晚清晨仍有涼意，各地低溫約為21、22度，不過白天溫度會比周六再暖和一點，預估北部及東半部為26到28度，中南部地區在29、30度上下。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周一至周二白天環境轉為東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫降雨；周二晚起鋒面通過及東北季風增強，周三、周四東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20度出頭，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一些，其他地方低溫也探20度以下；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中周四中部山區也有零星降雨的機會。

氣象局說，周五、周六東北季風逐漸減弱，中部以北、東部及東北部氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提醒，最新歐洲模式模擬顯示，周二半夜、東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。

吳德榮分析，最新歐美模式模擬顯示，周三晚、周四晨氣溫降至最低，但冷空氣不夠強，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）的定義還高了3度；但因是入冬第一波，北台灣又有氣溫驟降（周二白天至周三白天下降超過10度）的過程，感受上比較冷，且北台灣的自動觀測站仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。

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