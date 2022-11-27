北市2警休假KTV歡唱　竟遭2男推擠毆打！理由很瞎

記者張君豪／台北報導

27日上午8時許，台北市大安區忠孝SOGO對面的錢櫃KTV發生打群架事件，轄區大安警分局到場帶回動手、遭毆民眾4人返警局調查；被打的兩名王姓、林姓男子分屬台北市萬華警分局西門町派出所、台北市保安大隊第一中隊警員，調閱監視器發現，楊姓、歐姓民眾動手推擠毆打2名現職警員，訊後依觸犯《社維法》移送法院裁罰。

▲大安警方逮捕涉嫌毆警兩人依觸犯社維法移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

根據被害人王姓警員萬華分局督察組初步查訪、調閱監視器畫面釐清，西門町所與保大的警員為舊識，2人當天均為放假狀態，才會相約到大安區錢櫃KTV歡唱，離去時在樓梯間遭遇楊歐兩人，楊男等人因酒喝太多，誤認2警出言搭訕己方女性友人，因此出手推打2人。

且根據監視器畫面，2名警員並無還手、推擠的動作，加上放假前往KTV歡唱並無違紀違法問題，反倒是2民眾毆打休假警員屬實，警方訊後依觸犯社維法將2人移送裁處。

台北市警局督察室根據該個案通報相關所屬單位，主官落實教育指導工作，以符社會期待與端正警紀。警方呼籲，對於任何聚眾鬥毆或滋擾案件均會採取主動強勢作為，並釐清真相嚴正執法，貫徹公權力，保障社會安全，以安民心。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

