呱吉選前「投票指南提19人」只上2人　鄉民傻眼：死亡筆記本？

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝呱吉YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2022九合一大選落幕，各縣市長、議員的票選結果也相繼出如。有網友發現，台北市議員「呱吉」邱威傑選前的「投票指南」提及19人，卻只有不推薦的人當選，以及2個支持議員當選，讓網友回測後直呼「原來是死亡筆記本」、「選舉冥燈」。

邱威傑20日直播時以「2022地方選舉投票指南」為題直播，提及他個人推薦的各地候選人，以及討厭的政治人物。其中，因提及厭惡陳時中背後英系的黑道，但其他政黨沒有核心思想，還是會含淚投下去而引起討論。

九合一大選26日票選結果出爐後，有網友在PTT發文統計邱威傑推薦的政治人物是否都有順利當選。其中，市長候選人包括台北市陳時中、嘉義市李俊俋、苗栗縣宋國鼎、連江縣李問、雲林縣劉建國、台中市蔡其昌、桃園市鄭運鵬、新北市林佳龍等8人，以及他不推薦投林姿妙、基隆不投國民黨，新竹市則是提及沈慧虹但未說支持。

▲2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）



台北市議員部分，士林北投區黃郁芬、內湖南港區李建昌、松山信義區吳錚、中山大同區林亮君、中正萬華區吳沛憶及李菁琪、大安文山區苗博雅及林穎孟等8人，最終僅有林亮君、苗博雅當選。綜上所述，邱威傑提及19人，最終只有2人當選，不喜歡的地區也順利當選。

網友看完紛紛留言，「死亡筆記本，沒幾個撐得住」、「除了阿苗跟亮君，好像全死」、「選舉冥燈」、「呱神月」、「以後他提的名單反著看就對了」、「笑死，幾乎支持的都下去」、「原來是死亡筆記本」。

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