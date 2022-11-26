民進黨3連霸議員梁文傑敗選　感嘆「全黨挫敗、我落選微不足道」

▲台北市議員梁文傑市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今年台北市議員參選有大將拚連任，也有新秀加入戰局，其中民進黨3連霸議員梁文傑老將落馬，今晚在臉書上表示，對不起，讓大家失望了，這次敗選出乎自己意料，但在整個黨挫敗的情況下，他的落選微不足道。民主進步黨就是這樣，失敗了，就再努力站起來。他會用不同形式跟大家走在一起。

民進黨3連霸議員梁文傑今年尋求4連任，未料卻老將落馬，梁文傑今晚在臉書上表示，對不起，讓大家失望了。

梁文傑說，這次敗選，出乎他自己的意料，也出乎許多人的意料。選前各項民調，他都穩定在前四名，沒想到票投出來與預期相差甚大。正是因為大家都沒有想到他有落選的可能，所以很多票都去搶救別人了。

梁無奈表示，民進黨支持者對年輕人向來比較疼惜，這是很好的傳統。只是當大家在喊搶救的時候，他沒有跟著做，因為他已連任三屆，自覺沒資格再和人去搶票。他希望綠營能五席全上，所以他也不能去搶票。雖然落選，但他沒有後悔。民進黨上次是三席，親綠的林亮君一席。現在他落選了，民進黨還是三席，林亮君也連任，綠色陣營還是維持四席，希望他們能發揮最大戰力去監督蔣萬安。

梁文傑感嘆表示，在整個黨挫敗的情況下，他的落選微不足道。但民主進步黨就是這樣，失敗了，就是再努力站起來。他自己也還是會用不同的形式和大家走在一起。

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