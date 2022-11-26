快訊／儘速安排交接！柯文哲已致電蔣萬安　「別讓台北市政延誤」

記者袁茵／台北報導

九合一大選於26日登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安順利當選，而現任台北市長柯文哲子弟兵、無黨籍台北市長候選人黃珊珊落敗。身兼民眾黨主席的柯文哲26日晚間表示，自己已有打電話給蔣萬安，盡快安排交接會議，別讓台北市政延誤；也相信黃珊珊還年輕，理想熱情不會因一時敗選消失。

▲台北市長柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday筋斗雲，下同）



柯文哲26日晚間8時50分左右舉辦記者會，表示此次選舉結果出來之後，要恭喜全台灣所有新任縣市首長、民代，也恭喜蔣萬安贏得台北市長選舉，「我剛才有打電話給他，我們會盡快安排交接會議，雙方都指定PM，開始局處對局處交接，我們希望說整個台北市正的執政不要有所延誤。」

柯文哲指出，自己也有和民進黨台北市長候選人陳時中通話，表達「辛苦了」、「找機會再來聊天」；而黃珊珊這次雖然沒有選上，但他表達遺憾，黃珊珊有很優良的從政經歷跟熱誠服務精神，在藍綠兩大黨夾擊下，能以無黨籍身份拿下30萬票。

柯文哲認為，這很不容易，謝謝黃珊珊一路堅持用一種理性平和態度，也贏得很多中間選民的心，代表台北市第三勢力正在壯大，「黃珊珊還年輕，相信她的理想熱情不會因為一時敗選消失，相信她一本初衷繼續為人民服務。」