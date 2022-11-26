錯失20年來最佳勝選機會　學者分析陳時中敗選原因：藍營策略成功

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中投入選戰137天，26日晚間7點左右登台宣布敗選，究其敗選原因，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，仇恨值才是真正的關鍵，棄保影響有限，藍營透過疫情、疫苗的仇恨把票激發出來，一來一往之間確實對陳時中比較可惜，民進黨失去一個近年來最好機會，此次仇恨值的策略操作確實對陳時中很傷。

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



北市選戰部分，王智盛表示，仇恨值才是真正的關鍵，棄保影響有限，黃珊珊票數並不差，在等距的三腳督中，在號稱民進黨20年來最有機會的時刻，陳時中為何還是輸掉？第一是年輕選票的流失，陳時中在這部分還不如黃珊珊，這殺傷力是大的。

王智盛指出，陳時中的選戰策略中，有一段時間不斷想要年輕化人設，最後都出於技術性問題導致人設無法轉型，包括廁所等爭議部分，但根本問題還是在於仇恨值，透過疫情、疫苗的仇恨把藍營的票更激發出來，藍營票的激發程度其實高於綠營，也可以看到綠營流給黃珊珊的票確實比藍營要多。

王智盛表示，國民黨的選戰策略看起來奏效，一來一往之間確實對陳時中比較可惜，民進黨失去一個近年來最好機會，陳時中本人是非戰之罪，但此次仇恨值的策略操作確實對陳時中很傷。