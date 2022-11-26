《ETtoday新聞雲》超準！　封關後民調「六都＋二市」全中

▲九合一選舉登場。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉投票26日登場，開票作業進行中，結果逐漸明朗。《ETtoday新聞雲》於民調封關後，投票前的24與25日，針對激戰的選區，包括六都及基隆市、新竹市等8縣市進行民調，結果都符合選舉最後走向全都命中，預測相當神準。

《ETtoday新聞雲》於24日至25日透過結合網路與電話訪問調查，進行「六都+二市長選情封關調查」，最後各自完成1068至1591份有效樣本，抽樣誤差在2.46%至3.0%之間。台北市方面，結果顯示國民黨蔣萬安支持度勝出，以37.6%領先民進黨陳時中的29.1%及無黨籍黃珊珊的25.2%，考量抽樣誤差(±2.63%)，前兩名候選人支持度區間最小差距5.04%。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

桃園市方面，國民黨張善政支持度40.9%，領先對手民進黨鄭運鵬的37.3% ，差距3.6個百分點，考量抽樣誤差(±2.83%)，兩位候選人最小差距為-0.36%。張善政競選總部稍早貼出銘謝賜票，自行宣布當選桃園市長。

▲國民黨桃園市長候選人張善政。（圖／張善政競辦提供）

根據《ETtoday新聞雲》調查，新北市國民黨侯友宜支持度51.7%，領先民進黨林佳龍的30.8%達20.9個百分點，而開票進行至今，侯友宜已領先林佳龍破30萬票。

▲新北市長侯友宜競選連任。（圖／記者許靖騏攝）

至於中台灣，《ETtoday新聞雲》資料顯示，台中市國民黨盧秀燕支持度50.0%，領先民進黨蔡其昌的31.8%，差距也有19個百分點，盧秀燕也已宣布勝選；而在南台灣，台南市 民進黨籍現任市長黃偉哲支持度46.7%，領先主要對手國民黨謝龍介的26.9%，謝龍介晚間已宣布敗選；高雄市民進黨現任市長陳其邁支持度51.2%，領先國民黨柯志恩的31.2%，柯志恩稍早也承認落敗。

另外膠著的基隆市，國民黨謝國樑支持度41.0%，領先民進黨蔡適應的36.0%，兩人差距5個百分點，謝國樑已宣布勝選；新竹市方面，高虹安的41.0%領先沈慧虹的31.7%，國民黨林耕仁僅11.5%，高虹安也宣布當選。

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／翻攝自高虹安臉書）