民進黨大敗「側翼怒了」！要高嘉瑜閉嘴：妳的工作變我們在做

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一大選持續開票中，目前各縣市逐漸公布結果，許多民進黨市長候選人自行宣布敗選，選情不樂觀。民進黨立委高嘉瑜也檢討，台南市開票起初不如預期，都是「側翼網軍在選前到處出征別人」，讓側翼粉專不滿回嗆，「妳的工作變我們在作，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？」

高嘉瑜26日表示，很穩的台南市開票不如預期，原因為「側翼網軍在選前到處出征別人」，包括館長、王世堅，甚至新竹高中生都受害，對中間選民、年輕人的影響很大，感嘆側翼粉專讓「同溫層自我感覺良好」，且黨內只剩一種聲音，出征他人並抱團取暖，讓民進黨內許多前輩出走，黨變得越來越小。

▲柯粉的超譯天地全文如上。（圖／翻攝柯粉的超譯天地）

「高嘉瑜妳閉嘴啦！」親綠粉專「柯粉的超譯天地」表示，「就妳這種掛著民進黨招牌的人整天在幫柯文哲護航，我們才要在網路嗆！妳的工作變我們在做，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？不狸貓這時力大側翼潑沈慧虹髒水妳譴責過時力了？沒有！因為你們就一起捧柯的啦！噁」。

「柯粉的超譯天地」的粉絲紛紛在該則貼文下方留言，「民進黨大敗她是不是很開心啊」、「講得好像對手都沒潑髒水欸」、「拜託港湖選民下次下架她好嗎」，也有人說「我真的覺得是被疫情拖垮的」、「高嘉瑜是民進黨的清流誒，不聽正直的人話才讓民進黨崩潰成這樣」。

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