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40年台北人看開票　「1狀況」愣住了：怎麼又回到藍綠對決？

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選於今（26）日下午4點準時開票，隨著戰況明朗化，多個縣市的票數讓許多人跌破眼鏡。就有台北人在PTT的Gossiping板上問卦，「台北市怎麼了？」說他住了40年，看到台北市長「三腳督」的選情，無奈感嘆「台北市怎麼又回到藍綠基本盤對決？到底怎麼了？」引發話題。

截至17:48，台北市長「三腳督」的票數為蔣萬安38.2萬票、黃珊珊23.7萬票、陳時中29.1萬票。這讓發文網友瞬間皺眉，「為什麼大叔我住了40年，又回到藍綠對決？為什麼？」忍不住直呼，「難道一堆賺錢成功搬進來台北市的成功年輕人，都是藍綠死忠嗎？看來支持第三勢力的都買不起台北市，請問有卦嗎？」

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貼文引發討論，「現在才覺得柯P好像有點強」、「這次三個人幾乎就是台北的選民板塊，藍+綠+中立盤」、「33沒基本盤，加上又不像上次沒棄保是要怎麼贏」、「看來除了棄保，很難超越藍綠」、「藍4成綠3成中間游離選票3成，33拿不錯了」、「33真的很可惜」、「不意外阿 上次丁都這麼抖了，這次當然的。」

還有人在PTT回文表示，「昨天我就有預測到33第二很難，但沒想到輸蠻多的」，並分享個人觀點，覺得背後邏輯應該是很多人太怕陳時中當選，「當你蓋下黃珊珊，你想的不是希望珊珊會不會當選，你想到是陳時中會不會當選。棄保不小心就發生了。」他還說，「蔣應該會拿超過50%的票。不過蔣跟33過程算沒交惡，希望可以延攬為台北做事的33。」

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