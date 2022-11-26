明天1地噴雨！放晴時間曝　下周二晚再變天「最冷時間出爐」

▲下周二晚間將再變天，溫度將下滑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

九合一大選結束，不少民眾明天可能打算出遊，氣象局表示，明天東北季風減弱，僅東半部有短暫雨，下周一、下周二天氣最好，不過下周二晚間將出現一波較強東北季風，將再度變天，除迎風面有雨外，北台灣高溫下滑，下周四清晨最冷，將出現16度低溫。

氣象局預報員趙竑表示，明天周日(11/27)東北季風減弱，環境變東風，東半部以局部短暫雨為主，北部、中南部山區雖有零星降雨，但以不會下雨天氣為主。

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下周一、二(11/28~11/29)則是天氣較好的二天，各地可看到陽光，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

不過下周二(11/29)晚間將變天，趙竑表示，下周二晚上鋒面通過，東北季風增強，且將影響到下周四(12/1)，強度比前幾波略強，中部以北、東部、東北部溫度將明顯下降，迎風面北部、東北部有零星降雨，下周四(12/1)中部山區會有零星短暫雨。

下周五、下周六(12/2~12/3)東北季風減弱，但仍有東北風，北部及東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

溫度部分，趙竑表示，明天(11/27)溫度比今天回溫，高溫將升1到2度，下周一、下周二(11/28~11/29)各地高溫接近30度；下周二(11/29)晚上過後，東北季風增強，中部以北、東部和東北部高溫下降，下周四(12/1)清晨最冷，北台灣低溫16到17度，中部、花東18到19度，南部約20度；下周五(12/2)之後高溫緩慢回溫，每天約升高1到2度。