爆乳田慎節「奪2813票」當選議員！本尊道謝：唱票人員辛苦了

▲田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）



記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自參選以來受到極大關注，而第一選區（東區）共有18位候選人，最終取10席，整體狀況相當激烈。不過，田慎節最後仍以新人之姿，拿下2813票，成功當選嘉義市議員。（開票統計數據來源為中選會）

嘉義市第一選區有不少老牌議員爭取連任，實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」首次投入選舉，她昨（25）日還在嘉義噴水池進行選前之夜活動，穿上一襲婚紗，一露面就引起轟動，現場不少支持者開心高喊「14號凍蒜」。雖然這場選戰不好打，不過「田慎節」最終仍順利當選，拿下2813票，得票率5.57%，排名該區第九。

▲田慎選排名第九。（圖／翻攝自中選會）

此外，因為「田慎節」的名字共有14字，因此她稍早也幽默表示，「謝謝唱票人員，辛苦了！」其他網友得知消息後，則紛紛表示「恭喜議員」、「瘋狂拉票真的有用啦」、「恭喜凍蒜」、「支持Molly勝選，不過覺得唱票人員好累」、「唱票人員快崩潰了！笑死」、「以後怎麼簽名」。

事實上，「田慎節」是全台名字最長的市議員候選人，且因外貌受到關注。她日前在政見發表會上，先說自己推崇公民不服從及惡法非法，接著直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，且用監察院的報告帶大家回顧這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

▲田慎節昨晚進行選前之夜活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

「田慎節」以2010年的翁奇楠命案為例，翁有綁架、強盜殺人等前科，假釋之後金盆洗手，卻被未成年少年廖國豪持槍射殺，「全台灣都知道，台中有個未成年少年叫廖國豪，開槍行凶，被法院判30年刑期確定，結果南投有高中生涉嫌性侵，但是名字不能講，這嚴重違反比例原則，難道青少年犯法，還要看他的家世背景、犯什麼罪，才能決定能不能講嗎？難道開槍殺人可以講，性侵不能講嗎？」

「田慎節」更強調，在沒有明確的法律依據下，政府憑什麼對巴哈姆特論壇、PTT鄉民開罰？「自己的言論自己救，當口交惡徒成為事實，宣傳就是義務，田慎節這3個字不應該是佛地魔，或是You Know Who，3年前網路鄉民人人自危，害怕講田慎節會被國家機器罰6萬，3年過去了，這中間以及現在，請問台灣還有沒有下一個田慎節？」

▲田慎節是名字最長的參選人。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

此外，網路名人「小商人」日前曾表示，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」」其實就是實況主「Molly 翎熹」，他感謝對方無條件站出來參選，「花12萬台票（新台幣）聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊X。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。」

政見方面，「田慎節」主要提出4點，如下：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

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