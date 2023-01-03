賴清德將輔選吳怡農　蔡英文、蘇貞昌「維安考量」沒規劃

▲吳怡農今天上午在中山區車隊掃街。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選進入最後催票階段，國民黨候選人王鴻薇3日展開車隊掃街，民進黨候選人吳怡農則第二天邀請市議員陪同車掃。吳受訪預告，4日上午將與代理主席陳其邁車掃，同額競選黨主席的副總統賴清德的時間也在協調當中，但目前並未規劃總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的輔選行程。

吳怡農今天上午由市議員顏若芳陪同，在中山區展開第二天的車隊掃街行程。媒體會前聯訪時關注，王鴻薇找議員打團體戰，未來一周吳怡農是否也將找大咖助陣？吳說，這周也有類似規畫，其實從上周開始就有許多議員夥伴來站台協助，不只是選區內、不只是台北市的，非常感謝從南到北各地的議員夥伴、年輕夥伴、立委們，希望是未來的同事們給自己加持鼓勵。

吳怡農說明，預計在周三會跟陳其邁、賴清德一起同台，陳其邁周三早上陪同車掃，賴清德的時間、狀況以及維安還在協調當中，一旦確認會跟大家報告，至於總統以及行政院長，「首先，我們行程非常的滿，第二，我們大部分的活動都是在戶外，所以基於維安考量，目前沒有規畫。」

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▼吳怡農、顏若芳今天上午在中山區車掃。（圖／記者呂晏慈攝）