砸5億振興客運！旅客飆1.6倍　疫情內傷沒全好「223條路線仍減班」

▲客運業運量逐漸回升。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

為振興客運，公路總局耗資5億元振興國道和一般公路客運，帶動客運量成長最高1.6倍，補助款至10月底已發4.84億元，僅剩1,600萬元預計11月底前將用完，公路總局表示，未來將回歸一般公共運輸計畫補助。不過運量逐漸回溫，卻仍未回到疫情前，雖有207條路線恢復原班次行駛，但仍有233條路線持續減班中。

日前疫情重創客運業，交通部公路總局耗資5億元祭出振興措施，針對業者每搭載一名旅客就補助15到70元不等，7月起上路，根據公路總局統計，上月至少獎助328條路線，7月至10月期間已補助4.84億元，預算剩約0.16億元，預期11月底前將告罄。

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公路總局表示，根據10月運量統計，國道客運較同年6月成長1.35倍，一般公路則較同年增加1.6倍。若逐月分析顯示，6月份整體運量為382萬9,296人次，7月份為480萬4,747人次，為6月份之1.25倍；8月份為517萬6,585人次，為6月份之1.35倍；9月份為508萬3,364人次，為6月份之1.33倍；10月份為538萬4,315人次，為6月份之1.41倍。

不過若以疫情前後運量比較，108年10月份整體運量為976萬1,107人，111年10月份為538萬4,315人次，該月運量僅為疫情前之55.16%。

此外，受疫情影響，公路總局自110年5月17日開放業者因應疫情減班，共有47家業者計440條路線提出申請調整班次，由於防疫措施陸續解封，目前已有207條路線已陸續恢復為原核定班次，但仍有233條路線包括國道149條、一般公路84條仍有減少班次。

對此，公路總局運輸組長梁郭國表示，從統計分析顯示，透過振興客運措施，確實有達到旅客回流公共運輸效果，在票價優惠以及疫情趨緩等兩個綜合因素下，有些客運業者路線班次和運量幾乎回到疫情前，其中以短途通勤路線恢復較快，中長途客運路線影響較大，仍需要一段時間才能恢復。

梁郭國強調，未來仍將持續鼓勵民眾搭乘公共運輸，將回復以公共運輸計畫補助來加強提升，偏遠路線幸福巴士等推動也會加強力道。