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呼籲陸委會放下政治成見！　福建5台協：復航小三通讓我們回家過年

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲停駛近三年，小三通何時復航？（資料圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京-廈門報導

「小三通」何時能復航？行政院和陸委會表態兩岸官方必須協商才能重新開放，讓許多往返兩岸民眾期待落空。對此，福州市、廈門市、泉州市、漳州市和莆田市等台商協會，昨23日聯名發聲「我們要回家過年--台商卑微請求書」，該內容懇請政府放下政治成見，早日讓兩岸航商「小三通」複航技術事宜，排入「小三通」航線航班協調會，讓台商台幹回家過年。

「小三通」誰卡關？日前大陸國台辦指出，「復航『小三通』大陸方面沒有障礙」。事後，陸委會回應外界新聞稿稱「有關『小三通』船舶安排，並非如台商或業者所言，只需航運公司航班協調溝通」。

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

針對陸委會回應，福建5市台協聲明首先指出，「這是混淆視聽，斷章取義。」從事「小三通」業務的廈門輪船公司董事長盧炳雄日前接受台媒採訪講的很清楚，「只要台灣船公司獲得相關復航文件，我們可以立即通過現有協商機制，就具體航線、船班等事務安排進行協商」。

聲明表示，「只要陸委會給台灣航管部門下達恢復『小三通』的通知，兩岸民間機構就可以通過協商機制啟動。」

福建5市台協聲明指出，依照現有協商機制，2001年開通起就建立並實施，一直很順利，剛開始叫「廈金排班協調會」，後來又叫「廈金小三通客運航線航班事務例會」，定期召開會議，一般每年4次，主要由雙方的港務、碼頭和船公司等單位參加，其中台灣航港部門、金門港務等有關部門及廈門港務部門等以民間協會身份參與。會上討論和協調航班排班、旅客服務、航道安全、海上救助等相關事務。正因為有一套比較規範的工作機制和協調機制，才確保了航班有序運行。

▲▼ 廈門小三通碼頭 。（圖／廈門台商協會提供）

▲ 廈門小三通「五通碼頭」兩岸貨運至今正常來往，客運復航協商卡關  。（圖／廈門台商協會提供）

針對陸委會指「小三通」船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合才能實際執行。福建5市台協聲明近一步說，大陸相關主管部門也從未下達停航的通知，大陸從事「小三通」的客運船舶營運證都在有效期內，從事「小三通」的台灣船舶共有9艘，其中7艘船舶營運證在有效期內，另2艘1艘為台灣坤龍航運公司所屬「新東方」船舶營運證待公司許可獲批後依申請給予辦理，1艘為大和航業公司所屬「閩珠2號」船舶營運證到期後尚未提出申請。

聲明強調，「既然現有協商機制可以解決『小三通』問題，蘇貞昌還一直強調要『政府對政府進行溝通』，請問，雙方還需要溝通什麼，是不是陸委會和中央防疫指揮中心下達的『小三通』停航決議要與對岸溝通。」

最後，福建5市台協發出沉重的請求，大陸廣大台商台幹先前因疫情肆虐，許多人兩年多不曾返台，如今春節在即，兩岸直飛航班機位不足、機票昂貴。懇請政府考慮台商台幹的心情，放下政治成見，早日讓兩岸航商將「小三通」復航技術事宜，排入「小三通」航線航班協調會，讓台商台幹得以回家過年。

國台辦發言人馬曉光16日也強調，「恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙，相信兩岸相關業者也沒有任何障礙。只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。」

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