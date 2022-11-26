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社會 社會焦點 保障人權

10個月翹班29次　賴清德官邸特勤值日官「溜朋友家玩樂」這下慘了

▲一名在副總統賴清德官邸執勤的特勤人員，擅離職守高達29次。（示意圖／翻攝google街景）

▲一名在副總統賴清德官邸執勤的國安局特勤人員，擅離職守高達29次。（示意圖／翻攝google街景）

記者翁子皓／桃園報導

王姓上尉特勤人員被派駐副總統賴清德萬里官邸執勤，輪值駐地值日官期間，他須執行警衛任務，接聽戰情電話、反映緊急狀況，但他多次擅離職守，跑到基隆友人家用餐、休息，直到隔天才回官邸交接，10個月內蹺班29次。桃園地院審理後，依29個擅離勤務所在地罪，判王男拘役120天，可易科罰金，緩刑2年，還須支付公庫5萬。

40歲王男原為國防部憲兵指揮部警衛大隊上尉副區隊長，2020年4月1日起被派去支援國安局特種勤務中心執行特勤相關工作，並被分配到副總統官邸值勤，負責官邸的安全。

不料，王男自2020年11月10日起，到隔年8月11日，29次擅離職守，跑到基隆朋友家吃喝玩樂，直到隔天交接前，才返回官邸交接，風聲傳開後，他主動申請申請退伍。

法官認為，王男身為現役軍人，本應重法守紀，竟棄營區安全於不顧，於擔任衛哨勤務時多次擅離勤務所在地，嚴重影響軍隊紀律及營區安全管控，因此依29次陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪，判處王男拘役120天，可易科罰金，緩刑2年，還須支付公庫5萬，可上訴。

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