倒數24小時！蔡英文、賴清德今掃關鍵8縣市　雙北壓軸登台

▲總統蔡英文今天將前往多個指標縣市輔選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數24小時就要投票，身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德25日全台輔選，力拚最後關頭催出最多支持者出門投票。蔡英文上午將先前往新竹市，陪同黨籍市長候選人沈慧虹參香，下午轉赴基隆市陪市長候選人參香祈福，晚間則分別出席桃園、新北、台北市選前之夜造勢，拉抬勝選氣勢。

根據規劃，蔡英文今天上午10點將先前往新竹市，參加「新竹光榮5你5我」長和宮參香行程，為沈慧虹輔選；下午4點將前往基隆市，陪同蔡適應前往七堵大德廟參香祈福。

在晚間勝選之夜方面，蔡英文晚間將先前往桃園，參加北桃園的「迎向勝利選前之夜」，再度向支持者推薦桃園市長候選人鄭運鵬；隨後一路向北，先出席新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新板橋勝選之夜」，最後晚間9點半擔任「為台北挺身而出—阿中選前之夜」壓軸嘉賓，將再度同台台北市長候選人陳時中。

此外，在同樣擁有高人氣的賴清德方面，輔選行程也是滿檔，他將在下午前往南投縣，出席南投大團結感恩音樂會，拉抬南投縣長候選人蔡培慧氣勢，隨後出席彰化縣長候選人黃秀芳舉辦的「彰化、大步向前走」造勢活動，晚間轉赴台中市，參加「光復台中、贏回光榮｣ 選前之夜造勢晚會，同台台中市長候選人蔡其昌，最後前往新北市，參加「新北大翻新板橋勝選之夜」，拉抬林佳龍的氣勢。

▲賴清德今天將從中台灣出發，一路向北輔選。（資料照／記者許權毅攝）