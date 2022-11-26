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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新增3.4萬例感染者　上海進出文旅公共空間需48小時內陰性證明

▲上海南京路步行街。（圖／CFP）

▲上海南京路步行街。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠疫情感染者人數逐日增加，數據顯示，11月25日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增本土感染者34909例，含確診3405例及無症狀31504例。其中，北京2595名感染者中，包含426例社會面檢出，疫情仍持續升溫，此外，上海文旅局也加強防疫，文化旅遊公共場所進出需持48小時內陰性核酸證明。

▲北京潘家園核酸檢測點。（圖／CFP）

▲北京潘家園核酸檢測點。（圖／CFP）

大陸各地疫情嚴峻，作為首都的北京感染者人數持續上升，疫情管控也更趨嚴格，坊間消息瘋傳，使當地政府及媒體不停「闢謠」。據了解，北京一度傳出通州區將在兩日內實施「靜默」、「封城」管理，甚至要「大面積消殺」以杜絕疫情擴散。

為不讓謠言四起影響民心，官方也緊急出面，宣稱上述的消息都是「謠言」，皆為不實消息，民眾不要過度緊張導致謠言傳遞。

此外，上海文旅局也宣布，為進一步加強文旅場所疫情防控管理，即（26）日起進入本市演出場所、娛樂場所、棋牌室、互聯網（網路）上網服務營業場所、劇本娛樂場所、A級景區、博物館、美術館、公共圖書館、文化館（社區文化活動中心）、旅遊咨詢服務中心等所的市民及遊客，需持有48小時內核酸陰性證明，不得以24小時內核酸採樣證明入場，不得以現場抗原檢測代替有效核酸陰性證明。

沒有智慧手機的老年人、幼兒等無法掃碼、亮碼的市民遊客，可使用紙質離線「隨申碼」和本人身份證，經查驗後進入。此項措施後續根據疫情形勢和防控要求動態調整。

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