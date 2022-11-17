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男友愛愛拿出「跳蛋」！妹子一看嗨爆…事後卻傻了：他前女友用過

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲男友愛愛時拿出跳蛋。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會留下前任的物品，但應該要看一下狀況。一名女網友表示，先前某任男友在愛愛時拿出情趣用品，本來覺得很驚喜，但事後對方說「前女友有用過」，她聽到後當場傻住，覺得無法接受。文章曝光後掀起討論，不少人紛紛怒罵「太噁了吧！」

原PO在「Dcard」發文表示，前陣子看到有一段影片，在討論分手後要不要留下前任的物品，其中提到如果真的很想留下有回憶的物品，就不要讓現任知道，「就是對現在感情沒加分的基礎上，不要主動去說」，她聽了相當認同，也覺得有很多想法可以啟發，不過也因為那段影片讓她想起先前的經驗。

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原PO表示，曾經有一任男友在2人愛愛的時候，突然拿出跳蛋增加情趣，因為這是對方第一次拿出玩具，所以當下覺得相當驚喜。結束之後，她好奇詢問「怎麼突然想到去買？」結果對方竟回「哦，買給前女友的」，而且女方也有用過，讓她聽了相當傻眼，男友見狀急忙解釋「我有洗乾淨啦」，可是她仍無法接受，「那還不是一樣用過的」，忍不住感嘆「不知道他有這麼直男」。

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲跳蛋已經被前女友用過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少網友看到後紛紛表示，「管你有沒有洗，都不太衛生欸」、「乾好噁…完全不行，衣服我都嫌髒了，何況這種侵入式玩具」、「不說衛不衛生，感覺就很差啦」、「超噁，噁到不行，誰知道前女友有沒有什麼病，無法接受這種東西共用」、「這不是情商問題，是智商問題」。

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關鍵字：

愛愛跳蛋前女友

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