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嗆GOGORO「騙進來再屠宰」！網媒挨告敗訴...判決要貼30天

▲最懂女生的機車全新Gogoro Delight！3正妹開箱直呼「感覺好好」。（圖／記者楊詩益攝）

▲GOGORO公司提告蔡男在網路撰文誹謗「騙進來後再屠宰」、「政府獨厚貢養獨角怪獸」，造成嚴重商譽受損。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

一名蔡姓自由評論者在鍊車網、Yahoo新聞等網路平台上，張貼文章直指GOGORO電動車睿能創意公司是「以文字把你騙進來後再屠宰」、「靠關係、靠關說在做生意」，公司對蔡男與「鍊車網」熙輿網路科技公司提告求償1元，要求將所有網路上相關貼文下架，台北地院審後判睿能勝訴，蔡除了須將所有頻論貼文移除，還須將這份法院判決書貼在自家網站上30天。

根據判決，經營電動機車生產製造等業務的睿能公司主張，蔡男在熙輿網路公司所屬的「鍊車網」與其臉書粉專、Yahoo新聞上發表「市場頻論」文章，直指睿能旗下的GOGORO是「政府獨厚貢養出來的獨角怪獸（毒攪獸）」、「靠著粉飾裝扮表面光鮮亮麗，但骨子裡卻已經是病入膏肓的重症患者」、「有心人將可能開始運作，讓電動機車的補助繼續、或是阻撓燃油機車業者取消貨物稅，但這已經不是正常的市場機制，而是靠關係、靠關說在做生意」。

睿能公司認為，蔡男藉媒體杜撰GOGORO營造油電陣營對立，並不實指控身為該領域龍頭的GOGORO安全問題拖累其他品牌，甚至煽動負面形象「第一年給你的優惠第二年再給你賺回來，先以文字把你騙進來後再屠宰，你就是要綁定兩顆電池每月1,199元才可有優惠，必須小心這些文字遊戲下的陷阱」，這些評論已造成GOGORO公司負面影響甚鉅，提告撰文的蔡男與熙輿網路公司求償1元，下架所有曾貼過的文章，要求在各大報刊登道歉啟事。

法院審後認為，消費者可於首年優惠期過後，自行選擇是否變更為較低資費，也無綁約情形，蔡僅依一己之意就契約內容做解釋，逕予揣測而為不實之記載，難認其事前已善盡查證義務，以「騙進來後再屠宰」的說法指涉睿能從事不實商業行為明確，足以產生負面形象，已達誹謗，判蔡與熙輿網路公司須將所有相關評論文章移除，並在自家網站上刊登此份法院判決書30日，全案仍可上訴。

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