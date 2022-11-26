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分析／賴清德先當綠營共主才有2024　此役重挫鄭文燦、陳建仁量能

▲▼副總統賴清德出訪帛琉。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（資料照／總統府提供）

文／陶本和

2022九合一大選落幕，中央執政的民進黨未能取得「7 Plus」目標，北台灣更是全軍覆沒。這個結果，無疑牽動2024年總統佈局，副總統賴清德問鼎大位能量被迫削減，但在總統蔡英文請辭黨主席後，他有可能藉此掌握黨機器，進一步拚當綠營共主；而英系力拱的新星、前副總統陳建仁，以及桃園市長鄭文燦，則因本次台北市長、桃園市長選戰敗北，量能勢必受到重挫。

根據這次地方大選結果，民進黨未能取得「7 Plus」，北台灣更是全軍覆沒；而在這次確定敗選之後，兼任黨主席的總統蔡英文辭去黨主席一職；而積極爭取2024總統大位的賴清德，也肯定有意掌握黨的選舉機器，除了讓自己成為黨內共主，也要確保未來在提名上能站穩腳步。在此同時，外界也認為，前黨主席卓榮泰與前秘書長羅文嘉的「卓羅體制」，會是賴清德倚賴進軍黨中央的關鍵選項。

不可諱言的，2022年九合一大選的失利，對於賴清德而言，是挫敗但也會是機會。挫敗的地方是，賴清德在競選期間，全台跑透透賣力輔選，但他不像去年「四項公投」繳出一張漂亮的成績，這次只能算是有苦勞，但沒功勞，加上民進黨整體重挫，連帶影響到賴清德一搏大位的政治量能。

不過，對賴清德有機會的地方在於，多由「英系」主導的北市選戰落敗，蔡英文辭去黨主席之後，黨內派系勢力此消彼長，成為賴清德爭取成為「民進黨共主」的契機。對他而言，現在要做的，不是壯大特定派系為自己抬轎，而是盡可能讓自己成為各方派系可接受，且可幫助民進黨重新站起來的人選，他給自己的定位，不會是特定派系領袖，而是「民進黨共主」才是他的首要任務。

當然，同為新系，甚至被視為「儲君」的桃園市長鄭文燦，在這次大選落敗，特別是桃園市沒有守住的困境下，鄭文燦頓失爭取2024總統大會的量能，加上他沒有中央執政經驗；因此，本次選戰落幕之後，他的第一要務是想辦法爭取入閣，某程度也是補足「中央執政」經驗的學分。

可是鄭文燦也非省油的燈，近年他積極參與外交事務，除了城市外交，也多次在公開場合與美國在台協會AIT互動。值得一提的是，鄭文燦最近剛接棒邱義仁，當選足球協會理事長，這在世界盃足球賽將近之際，他勢必藉此替政府扮演「足球外交」的重要角色。

至於競逐足球協會理事長，如何替鄭文燦增加外交學分？關鍵在於，台灣是以「中華台北」之名成為FIFA國際足球總會的會員，在國際足總中擁有209個會員國，且地位不因國力強弱、球隊戰績而有區別，投票時是票票等值。此外，各國足球協會理事長都是由政商界重量級人物擔任，在任何會議、場合、組織，包括國際足總，亞洲足球聯合會，東亞足球聯盟等，以及比賽開閉幕都會出席，相較於棒、籃運動與國際接觸的廣泛程度，絕對是具影響力的外交場合。

因此，在賴清德的副總統任內，雖然多次在蔡英文放權之下，出訪友邦宏都拉斯、帛琉，甚至擔任總統特使訪問日本，出席日本前首相安倍晉三的家祭，這被視為補滿外交學分，但面對鄭文燦來勢洶洶，也同樣不可掉以輕心。

▼桃園市長鄭文燦輔選桃園市長候選人鄭運鵬失利。（資料照／總統府提供）

▲▼總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬22日一同視察「桃園機場捷運延伸線A22站」。（圖／總統府提供）

至於「正國會」少主、前交通部長林佳龍，可以說是命運多舛，先是在2018年因中央執政不力受到牽連，不幸丟失台中市長，接著進入中央擔任交通部長，卻碰上非戰之罪的太魯閣翻車事件引咎辭職；而這次出戰強敵新北市長侯友宜，也慘輸40萬票，比2018年蘇貞昌參選時29萬票差距還大。因此，林佳龍未來雖然可能再次進入中央任官，但政治能量一次次被削減下，只能看他如何從逆境中翻身。

最後，對於「英系」而言，蔡英文8年總統任期即將進入尾聲，英系成員、幕僚無非會有「集體恐慌」，他們也在尋找下一個英系希望或浮木，而此一希望就落在前副總統陳建仁的身上；不過，這次大選失利，特別是台北市長敗選，這確實也重挫英系的量能，未來是否能持續掌握民進黨中央的主導權，都攸關英系能否勸說陳建仁挺身而出，力拚更上層樓的機會。

不過，總體而言，蔡英文的支持度長期以來都大於民進黨的政黨支持度，支持民進黨的多半會是蔡英文的支持者，可是反過來說，支持蔡英文的，不一定會是民進黨的支持者；而2022九合一大選民進黨落敗，但蔡英文中央執政的支持度仍維持在4成5甚至接近5成的水準，顯見蔡英文的政治能量居高不下，她在黨內的影響力很難撼動之下，2024年由誰出線，恐怕蔡英文仍具有一定程度的影響力。

▲前副總統陳建仁出席陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁輔選陳時中失利。（資料照／記者林敬旻攝）

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