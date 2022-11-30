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綠委喊內閣改組「絕對有必要」　提2建議：要看到執政黨反省決心

▲▼立法院 「加強我國與中東歐外交關係」記者會 張廖萬堅 邱志偉 許智傑 外交部歐洲司長陳立國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委邱志偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，民進黨立委邱志偉指出，這次民進黨開啟負面選戰主軸，長達數月的選戰攻防顯然失焦，呼籲全黨應該要放下長期對防疫成績的紅利堅持，不要爭贏口舌之快，卻讓民心更加遠去，另外，內閣改組絕對有必要，國民要看到執政黨反省的決心，「民主國家，我們不能去反省選民，所有的結果都必須內化反躬自省。」

邱志偉昨天透過臉書撰文表示，這次民進黨再次遭逢4年前般的慘敗，這樣的成績單，顯示民進黨仍未走出4年前的那場敗選，甚至誤讀2年前的總統大選、罷免投票、去年公投等選舉結果，「謙卑反省已不足形容我們接下來的功課，還要加倍找出問題，痛定思痛。心中沒有2024年大選，一切歸零，才有助於我們徹底找回民心士氣。」

邱志偉直指，針對投票率過低，甚至南部選情可說慘勝來說，催票為何失敗，是民進黨必須好好檢討反省之處，這次全黨上下開啟負面選戰主軸，長達數個月的選戰攻防顯然失焦，特別是做為執政黨，面對在野黨鋪天蓋地的負面攻擊，難以取信選民，另外，他呼籲自此刻開始，全黨應該要放下長期對防疫成績的紅利堅持，正視後疫情時代，台灣應當要如何穩健步入常軌。

邱志偉表示，實情是，今年疫情已經大爆發，台灣每日確診都還是上萬例，縱使打疫苗後，重症比例下降，人民仍會因確診帶來不便，這點執政團隊要虛心受教，勿質疑民意對疫情的感想，作為執政團隊我們要概括承受所有民怨，不要爭贏口舌之快，卻讓民心更加遠去。

邱志偉並指，內閣必要的改組絕對有必要，改組幅度將與回應民意是否接納成正比，民主政治就是責任政治，沒有選後不能受檢討的道理，國民要看到執政黨反省的決心，責任政治的要求不過分，甚至是最基本，「民進黨已經執政第6年，目前民選後的執政黨還很難執政超過8年。民進黨若要讓國民滿意，人事徹底調整、執政風格的改變、與民意溝通的力道，都是未來各界觀察的重點。民主國家，我們不能去反省選民，所有的結果都必須內化反躬自省。」

邱志偉說，民進黨在這次選舉主軸，始終模糊，那麼1年後要以何種主軸打動國民，從現在就必須思考，時間沒有很多了，選後已過數日，還未見政府團隊全面動起來的決心，若只想看守內閣到2024年並不困難，但台灣能再蹉跎多久？選民尚未剝奪民進黨執政的機會，接下來每一天都務必戰戰兢兢，不只要能守，要先大破才能讓人看見這場選舉的意義。

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