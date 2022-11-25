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投票日來了！小心今晚12點後做這些事「最重罰500萬」　投票4樣東西必帶

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選明日（26日）登場，小心亂換大頭貼可能觸法，最高開罰500萬。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2022九合一大選明日（26日）登場，中選會25日提醒，根據《公職選罷法》規定，投票日不得從事競選、助選等拉票活動，自今晚12點起，任何人進行拉票行為都會觸法，包含在臉書、IG等社群平台換上「候選人大頭貼」、訊息提及候選人姓名或號次等，違者可處50萬以上、500萬以下。

中選會25日召開記者會，主委李進勇表示，2022九合一大選26日舉行投票，投票時間從上午8點到下午4點止，投票時請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並佩戴口罩，到指定的投票所投票。此外，投票日當天（26日）可以進行宣傳「公投」活動，但不能從事任何的競助選活動。

李進勇指出，公職候選人在投票日當天，依其身分不能從事競助選活動，包含公投宣傳或其他競助選活動。至於候選人以外的任何人，雖可以從事公投宣傳，但不能穿插或提及候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

▲▼中選會李進勇主委致詞。（圖／中選會）

▲李進勇提醒民眾投票時應注意事項及相關防疫規定。（圖／中選會）

中選會表示，由於近年社群網路興盛，許多人會在社群平台換上候選人的大頭貼、競選號次、標語或名字等，然而從今晚12點起，無論是實體，還是在網路、臉書、推特或LINE等社群平台，任何人進行拉票行為都會觸法，包含在社群換上候選人大頭貼、訊息提及候選人姓名或號次等。

中選會解釋，民眾在25日深夜，進入26日0時前就換上的大頭貼、提及的訊息不在此限，可以不必移除，但是只要有更新、只要有轉分享行為，都是屬於競助選活動，一旦接獲檢舉就會依程序處理，違者可處50萬以上、500萬以下罰鍰，提醒民眾務必注意。

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