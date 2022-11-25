　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5歲童被3公尺巨蟒纏住「瞬間拖進泳池」　76歲爺搏命跳水救人

▲蟒蛇。（示意圖／達志影像）

▲5歲男童被巨蟒攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯州5歲男童Beau在家玩耍時，遭一條3公尺長巨蟒咬住腳踝，整條蛇還緊緊纏在他身上，把他一起拖入泳池中，幸好76歲爺爺及時發現，立即跳到泳池中救人，後來在爺爺與爸爸合力之下終於把巨蟒從他身上拉開，帶回岸上。

事件發生在新南威爾斯州北部的拜倫灣(Byron Bay)，父親布萊克(Ben Blake)表示，當時他人在屋內休息，突然發現5歲兒被巨蟒攻擊，「Beau和他的兄弟在泳池旁玩耍，突然一條蟒蛇咬住他腳踝，蛇和人一起滾進泳池，緊纏在他身上」。

爺爺艾倫(Alan Blake)表示，「我發現孫子腿上有一條蛇，就立即跳進泳池抓蛇」。布萊克後來也跳入泳池抱住兒子，然而蟒蛇還是緊緊纏在兒子腿上，在他與父親合力之下，好不容易才把蟒蛇拉開。

布萊克緊急把兒子送醫，清理傷口後得知咬傷兒子的蟒蛇不是毒蛇，才總算放下心來，兒子雖然精神受到驚嚇，但是身體沒有大礙，而他抓住巨蟒約10分鐘就把蛇放走，不過巨蟒後來又回到院中，只能笑稱這就是澳洲日常。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／國道一號「連2起車禍」！　現場紫爆回堵
快訊／首宗提告延長投票時間！判決出爐
每天不用喝2000毫升的水？　最新研究曝「正確飲水量」
吳亦凡早預告自己進監獄！　1年前「神預言」被挖出太諷刺
酒店妹不做S被硬上！淫男害她私處慘傷　內褲破5個洞
終於有iPhone 14了！　好市多黑五「第6彈」優惠曝光
快訊／吳亦凡還要罰26億元！　下場超慘烈
快訊／下班時間又異常！　北捷板南線「列車延誤」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　明細曝光
獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

67歲富商偷吃人妻！「絕頂升天」暴斃床上　她急Call綠帽夫棄屍

豪放女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳

因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙

超級女富豪被廚師、司機活活勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產

祖父母過世2年！女網紅離奇收「死者寄的包裹」　詭異開箱片爆紅

女為愛飛出國被男友分屍「開膛賣器官」　成無臉人彘陳屍海灘上

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

英國貓貓高齡「26歲又329天」破紀錄！　相當於人類120歲

遇西非海盜劫持　2南韓人17印尼人平安獲釋！船上「石油」被偷光

狼醫趁學校健檢「偷拍14女學生裸體」！警再挖出數十則不雅影片

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

英國貓貓高齡「26歲又329天」破紀錄！　相當於人類120歲

遇西非海盜劫持　2南韓人17印尼人平安獲釋！船上「石油」被偷光

狼醫趁學校健檢「偷拍14女學生裸體」！警再挖出數十則不雅影片

俄羅斯發射70枚導彈轟能源設施　烏克蘭搶救恢復供電

日79歲前議員「在中國走私3.3kg毒品」被判無期！　1原因逃死刑

581公斤「大麻證物」離奇失蹤！　印度警察：老鼠吃掉了

5歲童被3公尺巨蟒纏住「瞬間拖進泳池」　76歲爺搏命跳水救人

「有沒有口交」牙醫一看就知道！　他曝嘴裡1跡象洩端倪

富商打造黃金屋「浮誇龍椅、搖錢樹」散發土豪味　想參觀得先付錢

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

證券商怎麼挑？過來人「靠這6招」曝主力帳戶是它　手續費全省了

楊紫白做工！吳亦凡《青簪行》未上檔徹底沒了　12億投資打水漂

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

英王后卡蜜拉發送派丁頓熊　別23萬可愛蜂鳥胸針洩童心

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

新光金大公主吳欣盈曬高中青澀照　力挺18歲公民權

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

心疼李昇基！朴明洙力挺「太善良了」批HOOK娛樂：收入沒給就是錯

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

日本失分驚現太極旗！南韓網友批國際之恥

盟友拒簽文件　普丁「爆氣摔筆」影片曝　

豪放女法官半裸視訊開庭　躺床片瘋傳　

鐵板燒「噴火秀」出事　5歲童半臉燒黑脫皮

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

丁字褲辣妹屁股貼警察臉　狂甩電臀舞

C羅破6大紀錄　FIFA：他只存在於天上

超級女富豪被2友謀財害命　屍體扔垃圾桶

FTX破產　創辦人曝公司崩塌內幕

身材太胖拒絕登機　女網紅崩潰滯留機場

20秒擋4球！日門將：阻止射門是我存在意義

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟

更多熱門

相關新聞

全球最貴藥物　每劑天價1億元

全球最貴藥物　每劑天價1億元

美國食品藥物管理局（FDA）批准澳洲製藥公司CSL Behring針對B型血友病一次性基因療法用藥「Hemgenix」，此為單次注射藥液，讓患者不需要再接受常規性治療，但單劑價格高達350萬美元（約新台幣1億元），是世界上最昂貴的藥物。

上市23年Nokia 3210沖上岸　海水泡不爛

上市23年Nokia 3210沖上岸　海水泡不爛

她偷看未婚夫信箱　發現自己熟睡遭性侵影片

她偷看未婚夫信箱　發現自己熟睡遭性侵影片

紐有望16歲投票！最高法院：滿18歲才能投侵犯人權

紐有望16歲投票！最高法院：滿18歲才能投侵犯人權

房市買氣差　紐西蘭賣家祭買房送特斯拉

房市買氣差　紐西蘭賣家祭買房送特斯拉

關鍵字：

Ben BlakeAlan BlakeBeau Blake蟒蛇紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

吳亦凡一審判決結果出爐

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

萊爾富開出張百萬發票！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

統一發票9、10月中獎號碼出爐

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面