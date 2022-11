5歲童被3公尺巨蟒纏住「瞬間拖進泳池」　76歲爺搏命跳水救人

▲5歲男童被巨蟒攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲新南威爾斯州5歲男童Beau在家玩耍時,遭一條3公尺長巨蟒咬住腳踝,整條蛇還緊緊纏在他身上,把他一起拖入泳池中,幸好76歲爺爺及時發現,立即跳到泳池中救人,後來在爺爺與爸爸合力之下終於把巨蟒從他身上拉開,帶回岸上。

事件發生在新南威爾斯州北部的拜倫灣(Byron Bay),父親布萊克(Ben Blake)表示,當時他人在屋內休息,突然發現5歲兒被巨蟒攻擊,「Beau和他的兄弟在泳池旁玩耍,突然一條蟒蛇咬住他腳踝,蛇和人一起滾進泳池,緊纏在他身上」。

A Byron Bay father has spoken out about the moment his 5-year-old son was bitten by a three metre python and dragged into a swimming pool | @BaumgartelSteph pic.twitter.com/BqIuS0ZqIl