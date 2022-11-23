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真正神機！上市23年Nokia 3210沖上岸　證明海水也泡不爛

▲▼ 一支Nokia 3210被沖上澳洲海岸。（圖／翻攝自臉書）

▲ 一支Nokia 3210被沖上澳洲海岸。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Nokia 3310被封為地表最強神機，號稱怎麼摔都摔不壞，而早一年推出的Nokia 3210主打耐用及續航力，同樣相當受歡迎。未料時隔23年，竟有一支Nokia 3210被沖上澳洲黃金海岸，且機身完好無缺，耐用程度令人驚艷。

綜合9News及91mobiles等報導，澳洲一名女子11月在黃金海岸（Gold Coast）棕櫚灘（Palm Beach）散步時，意外拾獲這支被沖上岸的Nokia 3210，在網路上引起熱議。

照片中可見，這支手機上雖爬滿藤壺，但除保護套有明顯破損，機身依然完好無缺，證明Nokia 3210連海水也泡不爛。女子還讓女兒將這支古董手機帶到學校和同學分享，因此透過媒體曝光。

Nokia 3210在1999年上市，當時大受歡迎，因為它不但耐摔，充電一次還可使用長達22小時，內建貪食蛇遊戲，通訊錄可儲存250個聯絡人，也是史上第一支用戶可自行變更鈴聲的手機。

2005年停產前，Nokia 3210在全球累計賣出1.6億支，銷量創下Nokia史上第二高，也讓該公司成為21世紀最領先的手機製造商。

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