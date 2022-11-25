超級女富豪被廚師、司機活活勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產

▲失蹤女富翁被發現陳屍在垃圾桶中。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國72歲百萬女富豪路易絲(Louise Kam)因為拒絕出售房產，被熟識的28歲廚師Kusai Al-Jundi與24歲司機穆罕默德(Mohammed El-Abboud)勒斃，屍體粗暴丟棄在垃圾桶中，2人還透過手機對外假裝她還活著，只為了竊占她的財產。

路易絲去年7月失蹤，朋友表示，雖然有收到路易絲的簡訊，但看起來不像她本人寫的，警方調查後發現她遭人謀財害命。檢察官格拉斯哥(Oliver Glasgow)在法庭上表示，「她被勒死了，屍體被粗暴扔進垃圾桶，死於2名被告處心積慮想要獲取她的財富」。

檢察官控訴，被告Al-Jundi在案發幾個月前刻意接近路易絲，順利成為朋友後，便一直試圖讓對方把名下2處房產交給他管理，另一名被告穆罕默德則是直接搬進死者其中一處房產中，直接把對方的財產當成自己的。

監視器拍到，2名被告去年7月26日下午帶著相關文件，出現在路易絲家中，約半小時後2人便離開，然而從此便再也沒拍到路易絲任何身影，懷疑有可能已經遭到殺害，而路易絲死後，2人還假冒她的身分傳簡訊給親友，假裝人還活著正在度假中，同時變賣死者財產。

警方後來在Al-Jundi住宅外的大型垃圾桶中找到路易絲遺體，並在裝著屍體的塑膠袋上採取到他的DNA，後來也在穆罕默德的衣物上採取到死者血液與DNA，目前2名被告對所有指控均不認罪，案件仍在審理中。