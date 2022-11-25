C羅、梅西世足最後一舞！球迷淚封「這屆是諸神黃昏」：看不到了

▲梅西。（圖／路透）

記者朱祖儀／綜合報導

2022卡達世界盃已經如火如荼展開，不僅精彩球賽掀起許多人討論，也有不少球迷關心，本屆迎來許多傳奇球星的世足最後一舞，包括梅西、C羅和魔笛等，為此感到相當難過，甚至有人將此次封為「諸神的黃昏」，直呼「好難過！以後真的看不到了」。

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▲C羅。（圖／達志影像／美聯社）

一名網友以「這屆世足是諸神的黃昏嗎」為題在PTT發文，表示這次的世足賽應該是梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）和卡瓦尼（Edinson Cavani）等人的最後一屆，甚至內馬爾（Neymar）和德布勞內（Kevin De Bruyne）也可能不會再踢下一屆的世界盃了，4年後恐怕再也看不到這些球員的身影，因此好奇此次卡達世足賽是不是堪稱「諸神的黃昏」。

▲莫德里奇。（圖／路透）

不少球迷看到後紛紛感嘆，「是，好多人都最後一屆了」、「C羅、梅西、蘇牙都最後一屆了，且看且珍惜」、「有點感傷，以後看不到他們」、「沒有C羅、梅西真的會失落」、「C羅、梅西真的是從小看到大」、「是，魔笛也最後一次了」、「真的老了QQ，明星都要退了」、「大小羅才是最強」、「真的，這幾位都看好幾年了」。

也有人認為其他的年輕球員也不錯，「世代要交替、姆巴佩、哈蘭德準備好了」、「下一代就姆巴佩」、「下個世代絕對就是姆巴佩，太強」、「以後搞不好真的是哈蘭德的時代」、「其實新一代也蠢蠢欲動」、「哈蘭德下屆有可能有機會踢了」、「下一屆應該會有哈蘭德吧，挪威應該可以進」。

▲▼姆巴佩（上）、哈蘭德（下）。（圖／路透）