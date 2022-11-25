桃園也爆幽靈人口案　參選里長找4人遷戶口支持...投票前1天起訴

▲桃園地檢署偵辦桃園區某永安里長候選人與里民等4人以虛偽遷移戶口方式，妨害選舉正確結果，檢察官密集偵查後昨（24）日將里長候選人等2人起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉最後倒數一天，桃園地檢署偵辦桃園區永安里林姓里民涉嫌與吳姓等4人以虛偽遷移戶口（幽靈人口），妨害選舉正確結果，檢察官密集偵訊後認為林姓、吳姓里民等2人涉犯刑法之妨害投票正確罪嫌，昨（24）日對2人提起公訴，另外3人則為緩起訴處分。

桃園地檢署檢察官戎婕選前偵辦桃園區永安里幽靈人口案件，檢察官清查虛設戶籍資料中發現異常，於11月16日指揮桃園警分局偵辦永安里某里長候選人為求當選，委由林姓里民與吳姓里民等4人，以虛偽遷移戶籍方式涉嫌妨害選舉正確結果。

檢察官密集偵辦後認為已涉犯刑法第146條第2項之妨害投票正確罪嫌，檢察官昨（24）日偵查終結，對林姓、吳姓里民等2人提起公訴，同案林姓等其他3人則為緩起訴處分。

桃檢強調，針對虛偽遷移戶籍行為，必將持續強力查緝與嚴查速辦，民眾一旦知悉幽靈人口等妨害選舉情事，請踴躍撥打免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4），或行動檢舉專線0937-728-793檢舉不法，檢方對檢舉人身分將嚴格保密，因檢舉查獲賄選者，最高可獲得新台幣1千萬元檢舉獎金。

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