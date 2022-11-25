入籍田中鎮9年...只拿到1次投票單　男申訴3天拿到「超破爛公報」

記者唐詠絮／彰化報導

明天就是投票日，彰化傳出竟有選民沒有收到投票通知單，田中鎮香山里有民眾入籍9年，只拿過一次投票單，今年也沒有收到選舉公報和投票單；而彰化市也有民眾沒有拿到，經詢問相關單位，3天後通知單加上公報被丟在門口，一看竟是一捆破爛紙團，好像泡過水，民眾痛批「感覺從垃圾堆還是雜草堆撿回來的」。

▲▼彰化市民沒收到投票通知單，3天後被丟在家門口但已經全破爛了。（圖／民眾提供，以下同）

田中鎮民指控，自己入籍香山里9年，只拿到過一次投票單，拿到的那次還是請人向里長反應，沒想到今年仍沒有收到，於是調閱監視器，發現鄰長發放，最後一份拿在手上，直接帶走，還用公文袋包好，相關監視影片公開po上臉書《爆怨公社》。

田中鎮公所表示，選舉名冊是依照戶政事務所提供的資料，由田中鎮選委會按資料回報縣委會，選委會印製投票通知單，接著再交由公所執行，里幹事核對資料再發放給鄰長簽收。公所強調，由於鄰長說沒有拿到，所以昨天已重新印製一份，交由里長送到該鎮民手中。

里長周嬋娟指出，鄰長沒有收到該里民的選舉通知單，當然也就沒有去送交選舉公報等資料，經聯絡公所及時補送到她的手中，而該里民多年前也反映過一次，這一次也是同樣問題，等選舉完後，會請里幹事詳查到底問題出在哪裡。

另外在彰化市也有民眾都沒有收到通知單以及選舉公報，問了里長，回覆說鄰長那邊都發完了，還說「沒單子也可以投」，之後民眾又問了公所，也得到同樣回覆，並且表示通知單無法重新印，不見就不見，很多民眾在外地但戶籍在本地的也可能回家後通知單不見，但不影響投票。

▲彰化市民收到投票通知單後已經全破爛了。（圖／民眾提供）

這名民眾納悶的是，自己詢問過三天後，一捆通知單加上公報被丟在自家門口，破破爛爛，好像泡過水，也好像被扔在哪邊找回來的，中間到底哪個環節出問題，彰化選委會副總幹事吳淑玲僅表示：「沒有攜帶投票通知單知道投票地點，都可以攜帶身分證及印章，到投開票所投票。」

吳淑玲指出，若民眾不知投開票所，這次選舉公報背面有縣長選舉公報背面有全縣1082投開票所地點，除此以外，中央選舉委員會網站也可以找到，至於沒有拿到投票相關選舉單，因而被投訴的鄰里長，是否有疏忽，可依《刑法》妨害投票罪，由檢方認定。