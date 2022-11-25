　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前最後1天！苗栗三腳督白天車掃　重量級嘉賓晚會大拚場

記者蔡文淵／苗栗報導

競選活動後一天，苗栗縣長選舉3個主要候選人白天以車隊掃街拜票方式，做最後衝刺，選前之夜徐定禎安排音樂會，鍾東錦在苗栗競選總部舉辦團結造勢大會，謝福弘則邀請馬英九、連勝文等大咖來助陣。

▲▼徐定禎競選總部在24日晚上在頭份建國夜市提前舉辦選前之夜，蔡總統、賴副總統力挺，為選戰掀起高潮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲徐定禎競選總部在24日晚上在頭份建國夜市提前舉辦選前之夜，蔡總統、賴副總統力挺，為選戰掀起高潮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐定禎昨(24日)晚冒著大雨在頭份市建國夜市辦團結之夜，蔡總統、賴副總統力挺，為選戰掀起高潮；競選活動最後一天，徐定禎上午先安排卓蘭、大湖地區的車隊掃街拜票，下午前副總統陳建仁將陪同在頭份、竹南地區車隊掃街，今晚選前之夜，將在頭份競選總部辦平安夜音樂會，邀請大家一起來享受音樂的美好，一起走完苗栗政黨輪替的最後一里路。

▲▼競選活動最後一天，徐定禎25日下午將由前副總統陳建仁陪同車隊掃街，晚上在競選總部舉辦音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲競選活動最後一天，徐定禎25日下午將由前副總統陳建仁陪同車隊掃街，晚上在競選總部舉辦音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

無黨籍的鍾東錦最後一天的競選活動，上午參加頭份大橋整修後的通車典禮，再安排車隊掃街，下午先在頭份市區徒步拜票，苗栗競選總部則從下午4點開始舉行團結造勢大會，鍾東錦將在晚上7點回到苗栗競選總部，讓選前之夜造勢達到最高潮。據了解，主要來賓是縣長徐耀昌縣長。

▲▼競選活動最後一天，苗栗縣長主要候選人白天還是安排車隊掃街把握最後時間衝刺，選前之夜則辦造勢大會或音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼競選活動最後一天，苗栗縣長主要候選人白天還是安排車隊掃街把握最後時間衝刺，選前之夜則辦造勢大會或音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

選前最後一天，謝福弘上午安排公館鄉、頭屋鄉小型車隊造勢，下午先以車隊繞行苗栗市造勢，再由前縣長傅學鵬及苗栗市長邱鎮軍陪同，以徒步方式在苗栗市南苗地區拜票；傍晚，則由馬英九及劉政鴻、傅學鵬2位前縣長陪同，先以車隊繞行苗栗市區拜票，再回到競選總部舉辦選前之夜造勢活動，前總統馬英九、國民黨副主席連勝文都會到場號召團結，選擇善良、守護苗栗藍天。

▲▼競選活動最後一天，苗栗縣長主要候選人白天還是安排車隊掃街把握最後時間衝刺，選前之夜則辦造勢大會或音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
魔獸租屋處找到了！　IG直播「特殊窗框豪宅」露餡
LIVE／巴西前鋒側鉤神技驚人！　汪小菲半夜床上神秘女露餡
僅擁0.024坪竟剷平整塊農地！　蘋果西打前女總囂張下場曝
爆乳候選人披婚紗喊「要嫁了」！　鳳梨拋震撼彈：穿西裝迎娶
超級女富豪被廚師、司機勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產
普丁當眾被拆台　「爆氣摔筆」影片曝　
軍人槍殺前女友！　當著她媽媽面前連續射擊
吸管藏千元鈔買票！　候選人怪招賄選遭聲押
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臉書換頭貼拉票要注意！26日0時起不得更換以免遭罰

侯友宜倒數24小時陸戰衝刺　「新北不分顏色都是我關心的地方」

蔡英文感性「投民進黨候選人就是投給我！」　國民黨：只會情緒勒索

蔣萬安選前之夜打造「最大舞台」！3特別來賓輪番上陣　估湧進4萬人

確診者依規定不得投票　李進勇：依法行政、保護投票權人

候選人樁腳買票收押　綠控國民黨「不乾淨選舉的最大亂源」

「新竹百億土地」指馬偕兒童醫院？　柯文哲：林智堅、柯建銘不打自招

投票前夕直播　陳時中秀「競選小物」自嘲：可保存30年

綠批埔里駐區主任為候選人買票　南投縣政府澄清：已離職3年

選前1天！服溫柔的力量服務井東　民眾黨縣黨部籲支持候選人

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

臉書換頭貼拉票要注意！26日0時起不得更換以免遭罰

侯友宜倒數24小時陸戰衝刺　「新北不分顏色都是我關心的地方」

蔡英文感性「投民進黨候選人就是投給我！」　國民黨：只會情緒勒索

蔣萬安選前之夜打造「最大舞台」！3特別來賓輪番上陣　估湧進4萬人

確診者依規定不得投票　李進勇：依法行政、保護投票權人

候選人樁腳買票收押　綠控國民黨「不乾淨選舉的最大亂源」

「新竹百億土地」指馬偕兒童醫院？　柯文哲：林智堅、柯建銘不打自招

投票前夕直播　陳時中秀「競選小物」自嘲：可保存30年

綠批埔里駐區主任為候選人買票　南投縣政府澄清：已離職3年

選前1天！服溫柔的力量服務井東　民眾黨縣黨部籲支持候選人

澳洲海釣「真實版BabyShark」上鉤　鯊魚寶寶下巴掉下來瞪眼求情

快訊／汪小菲突開嗆「不要再利用我們吃人血饅頭」　撇賺爆千萬：老子不富裕

亮・珠寶／黑珍珠顏色表情豐富　不規則巴洛克珠串成鍊又美又酷

擎天崗水牛21死！陽管處「架圍籬」遭裁罰7.5萬　抗罰結果出爐

臉書換頭貼拉票要注意！26日0時起不得更換以免遭罰

侯友宜倒數24小時陸戰衝刺　「新北不分顏色都是我關心的地方」

台南也傳幽靈人口案...兒選里長「母找人遷戶口支持」　2人聲押

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

0056、00878哪個好？網曝「優缺點」狂推這支：長期會更穩

蔡英文感性「投民進黨候選人就是投給我！」　國民黨：只會情緒勒索

政治熱門新聞

投票日3地雷　違反者最高罰500萬

快訊／海軍運補艇料羅灣沈沒　原因曝

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

快訊／上班通勤時間異常！　北捷板南線府中站「列車延誤」

挺進深藍票倉！陳時中大安文山掃街　選民兩樣情

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料

柯志恩前鎮車掃賣萌比愛心　學童家長巧遇按讚

3女神罕同框　超兇候選人合體雞排妹

台北市選前之夜3方陣容公開！

蔡英文、賴清德今掃關鍵8縣市　雙北壓軸登台

超胸候選人披婚紗　鳳梨拋震撼彈：穿西裝迎娶

海軍運補艇沉沒料羅灣　2官兵濕透上岸

其邁兒救援　輔選鳳山蘇致榮掃街

懶人包／什麼才是有效票？　投票日6大重點提醒

更多熱門

相關新聞

「新竹百億土地」爭議　柯：不打自招

「新竹百億土地」爭議　柯：不打自招

台北市長柯文哲23日與無黨籍台北市長候選人黃珊珊一同接受「館長」陳之漢網路直播，提及新竹市有一筆土地變更，牽涉金額有到百億，結果前新竹市長林智堅24日稱，有人指新竹馬偕兒童醫院是弊案。對此，柯文哲25日笑說，自己僅講涉及土地變更，結果林智堅就跳出來不打自招。

綠批官員涉賄選　南投縣府：已離職3年

綠批官員涉賄選　南投縣府：已離職3年

鄭文燦感性喊話：責任和感謝不會停

鄭文燦感性喊話：責任和感謝不會停

老柯選前「道歉」　柯：看市民相信誰

老柯選前「道歉」　柯：看市民相信誰

當車手提128萬　逃亡5個月龜吼漁港釣魚被抓了

當車手提128萬　逃亡5個月龜吼漁港釣魚被抓了

關鍵字：

2022九合一大選2022苗栗縣長影音

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／C羅罰進12碼！葡萄牙1比0領先

世界盃最佳進球出現了！　側掛金鉤神技影片曝

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面