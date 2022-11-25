選前最後1天！苗栗三腳督白天車掃　重量級嘉賓晚會大拚場

記者蔡文淵／苗栗報導

競選活動後一天，苗栗縣長選舉3個主要候選人白天以車隊掃街拜票方式，做最後衝刺，選前之夜徐定禎安排音樂會，鍾東錦在苗栗競選總部舉辦團結造勢大會，謝福弘則邀請馬英九、連勝文等大咖來助陣。

▲徐定禎競選總部在24日晚上在頭份建國夜市提前舉辦選前之夜，蔡總統、賴副總統力挺，為選戰掀起高潮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐定禎昨(24日)晚冒著大雨在頭份市建國夜市辦團結之夜，蔡總統、賴副總統力挺，為選戰掀起高潮；競選活動最後一天，徐定禎上午先安排卓蘭、大湖地區的車隊掃街拜票，下午前副總統陳建仁將陪同在頭份、竹南地區車隊掃街，今晚選前之夜，將在頭份競選總部辦平安夜音樂會，邀請大家一起來享受音樂的美好，一起走完苗栗政黨輪替的最後一里路。

▲競選活動最後一天，徐定禎25日下午將由前副總統陳建仁陪同車隊掃街，晚上在競選總部舉辦音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）



無黨籍的鍾東錦最後一天的競選活動，上午參加頭份大橋整修後的通車典禮，再安排車隊掃街，下午先在頭份市區徒步拜票，苗栗競選總部則從下午4點開始舉行團結造勢大會，鍾東錦將在晚上7點回到苗栗競選總部，讓選前之夜造勢達到最高潮。據了解，主要來賓是縣長徐耀昌縣長。

▲▼競選活動最後一天，苗栗縣長主要候選人白天還是安排車隊掃街把握最後時間衝刺，選前之夜則辦造勢大會或音樂會。（圖／記者蔡文淵翻攝）



選前最後一天，謝福弘上午安排公館鄉、頭屋鄉小型車隊造勢，下午先以車隊繞行苗栗市造勢，再由前縣長傅學鵬及苗栗市長邱鎮軍陪同，以徒步方式在苗栗市南苗地區拜票；傍晚，則由馬英九及劉政鴻、傅學鵬2位前縣長陪同，先以車隊繞行苗栗市區拜票，再回到競選總部舉辦選前之夜造勢活動，前總統馬英九、國民黨副主席連勝文都會到場號召團結，選擇善良、守護苗栗藍天。