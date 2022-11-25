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社會 社會焦點 保障人權

為母籌措醫藥費當車手提128萬　逃亡5個月龜吼漁港釣魚被抓了

記者邱中岳／新北報導

新北市警方接獲報案，今年6月間有2名男子，4度前往汐止多處超商提款，總計提領次數60筆，且金額高達128萬，警方當時先逮捕1人，後續警方以車追人，終於在新北萬里區逮捕正在釣魚的男子，男子才坦承，因為要照顧年邁母親，所以才鋌而走險當起車手。

警方調查，36歲的林姓男子在今年6月間，與21歲的楊姓男子在新北市汐止區4度提領現金，總共提領60多筆，總金額達128萬元，事後警方獲悉後，在現場將楊姓男子逮捕，林姓男子則趁隙逃離現場。

▲▼車手4度提領60筆現金達128萬，最後海邊釣魚栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲車手4度提領60筆現金達128萬，最後海邊釣魚栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後鎖定車牌掌握身分，但林姓男子根本不敢回家，警方透過車牌辨識，掌握林姓男子近日常常在萬里區的龜吼漁港釣魚，於是在20日下午2時許，前往萬里區逮捕正在釣魚的林姓犯嫌，訊後依照詐欺罪嫌帶回警局偵訊。

林姓男子向警方供稱，因為母親年紀大，又需要龐大的醫藥費、照護費用，所以在6月上網求職，看到高薪徵才訊息加入詐騙集團，事後與楊姓男子前往領錢，事後將現金全數交給楊姓男子。

▲▼車手4度提領60筆現金達128萬，最後海邊釣魚栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲林姓車手當時逃離警方追捕，事後跑到龜吼漁港釣魚被鎖定。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也呼籲，詐騙集團透過臉書等網路社群媒體管道，多以優渥的工作條件或日領高薪等為誘因，民眾求職時應多加留意，避免誤入歧途自毀前程。警方將會全力打擊詐欺犯罪，以維護治安及守護民眾的財產安全。

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