「剪刀男」世足撿垃圾爆紅！FIFA親邀出席決賽　他卻因1事沒到場

▲尾曲智幸因穿著奇裝異服在世足賽后撿垃圾而被眾人認識，下同。（圖／翻攝自Facebook／じゃんけんマン）

記者葉睿涵／綜合報導

日本23日在卡達世界盃上演驚奇逆轉秀，以2比1爆冷贏球，震撼世人。不過更讓人驚訝的是，日本球迷賽後主動留下來收拾觀眾席上的垃圾，其中一名頭戴剪刀頭套，將面部塗成白色的男子，更被媒體發現已不是第一次在賽后組織清理垃圾活動，而他的善舉也獲得了國際足球總會（FIFA）的肯定。

據《讀賣新聞》報導，這名裝扮成鹿兒島當地英雄「じゃんけんマン」的男子是33歲的尾曲智幸。他在2018年的俄羅斯世界盃上，也同樣因頂著剪刀頭套與塗白的臉在觀眾席上撿垃圾，而被外媒大肆報導。尾曲智幸最近透露，他在上一屆球賽中，還曾因撿垃圾而被FIFA獎勵。

4年前，尾曲智幸在俄羅斯看完比賽之後，在回家途中收到了一封用英文和俄文撰寫的訊息，「我原本以為這是一封垃圾郵件，不過當我將它翻譯成日文後，才驚訝發現那是FIFA寄來的，只是因為我的手機訊號很差，所以我在他們發送了30個小時後才終於收到訊息」。

尾曲智幸表示，FIFA首先稱讚了他在賽后清理垃圾的行動，並邀請他到莫斯科參觀世足決賽，從日本出發的機票與住宿費用也將由FIFA承擔。可能是因為FIFA一直沒收到尾曲智幸的回覆，負責人甚至還發了多封訊息，提醒尾曲智幸「再不回覆的話可能就會來不及處理了」。

尾曲智幸看到後迅速回應，「如果還來得及的話，我想去」，可惜卻沒有再收到FIFA的訊息，因此他決定在今年的比賽再次以同樣的裝扮一圓之前錯過決賽的遺憾。不過尾曲智幸表示，他再次推動撿垃圾行動，並不是希望能再次獲得FIFA的青睞，「我只是覺得這是一個理所當然的事」。