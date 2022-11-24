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日本「死亡之組」出線16強機率達78％！　德國慘剩20％

▲▼日本逆轉德國2比1獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本逆轉德國2比1獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本E組首場賽事中對上德國，以2比1的分數逆轉勝，開出首戰紅盤。美國數據分析公司也調整了「死亡之組」晉級16強的最新預測，日本收下3積分後，晉級機率從39％躍升至78％，德國則從59％跌至20％。

美國數據分析公司Gracenote在E組首輪賽事結束後，調整了晉級16強的預測數字，日本踢進16強的機率，從39％躍升至78％；德國以積分0從59％降至20％；原本就備受外界看好的西班牙在24日以7比0完勝後，晉級機率從72％飆至90％，哥斯大黎加僅剩12％。

▲▼德國在小組賽中輸給日本。（圖／路透）

▲德國在小組賽中輸給日本。（圖／路透）

目前A到F小組皆完成首輪賽事，獲得3積分的隊伍包含厄瓜多、荷蘭、英格蘭、沙烏地阿拉伯、法國、西班牙、日本與比利時。G和H組將分別於台灣時間24日晚間6時、晚間9時迎來首戰。

Gracenote依照目前積分所做出的16強預測名單包含荷蘭、西班牙、巴西、英格蘭、法國、厄瓜多、比利時、日本、葡萄牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、阿根廷、丹麥、克羅埃西亞、塞爾維亞與瑞士。

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