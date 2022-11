日本「死亡之組」出線16強機率達78％！　德國慘剩20％

▲日本逆轉德國2比1獲勝。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

日本E組首場賽事中對上德國,以2比1的分數逆轉勝,開出首戰紅盤。美國數據分析公司也調整了「死亡之組」晉級16強的最新預測,日本收下3積分後,晉級機率從39%躍升至78%,德國則從59%跌至20%。

美國數據分析公司Gracenote在E組首輪賽事結束後,調整了晉級16強的預測數字,日本踢進16強的機率,從39%躍升至78%;德國以積分0從59%降至20%;原本就備受外界看好的西班牙在24日以7比0完勝後,晉級機率從72%飆至90%,哥斯大黎加僅剩12%。

▲德國在小組賽中輸給日本。(圖/路透)



目前A到F小組皆完成首輪賽事,獲得3積分的隊伍包含厄瓜多、荷蘭、英格蘭、沙烏地阿拉伯、法國、西班牙、日本與比利時。G和H組將分別於台灣時間24日晚間6時、晚間9時迎來首戰。

Gracenote依照目前積分所做出的16強預測名單包含荷蘭、西班牙、巴西、英格蘭、法國、厄瓜多、比利時、日本、葡萄牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、阿根廷、丹麥、克羅埃西亞、塞爾維亞與瑞士。

- Japan's surprise victory against Germany means that Japan enter our 'most likely' bracket for the knockout phase, replacing the Germans.



The bracket is updated daily at the @Nielsen World Cup Data Hub: https://t.co/1wfLLWLOJk #WorldCup2022 #JPN #GERJPN pic.twitter.com/j5KjVqucc9