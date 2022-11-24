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正副總統壓陣！選前之夜大咖全到齊　林佳龍曝關鍵：目標就是勝選

▲▼林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／新北報導

選戰倒數48小時，民進黨新北市長候選人林佳龍競選團隊24日公布選前之夜地點，選在三重區向日葵廣場、板橋區運路與新府路口，歷任新北市長候選人：總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃都將到場壓陣，林佳龍表示，這次選舉勝負關鍵在投票率，而自己和團隊在這段時間，大家都很努力也非常團結，士氣很高昂，氣勢已經越來越強。

對於選前之夜地點，林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，民進黨選前之夜將同時在三重區向日葵廣場舉辦，三重場包括行政院長蘇貞昌、民進黨前主席卓榮泰，及立法委員余天、林淑芬。板橋區新府路的選前造勢晚會，則邀請總統蔡英文、副總統賴清德，趕場的蘇貞昌、卓榮泰，及前文化部長鄭麗君到場助講。根據稍早公佈行程，立法院長游錫堃也將出席。

李坤城表示，選前之夜於板橋區運路與新府路口，也有邁向新北市政府的意涵，也因此在選前之夜的地點選定上受到侯市府諸多阻撓，甚至在地點確定後還刻意放話選前之夜可能會有衝突企圖製造恐慌。

李坤城表示，侯陣營暗示選前之夜雙方支持者可能產生衝突，是相當不智且藐視民主的言論，選前之夜地點經過侯市府的核定也合法申請，與侯陣營的地點也相距300公尺，相信也感謝警察及交管人員的協助，更相信選民有智慧，民眾也會以民主態度成熟的態度和平參加選前的嘉年華夜晚。

對於新北選情，林佳龍表示，「自己的目標是要勝選」，衝破百萬票，讓新北大翻新，所以要等票開出來才知道。但在過程中已經有一個目標達到，「就是讓社會更加認識自己和侯友宜」，特別是侯友宜在過去從來沒被檢驗過，也算是不沾鍋，透過彼此的交鋒，雙方都接受檢驗，這也是民主的可貴。

林佳龍指出，雖然侯市長對於任何質疑都不回應冷處理，都用好好做事、依法辦理，但也呈現了侯市長在城市治理，還有人格上的問題，例如自己一提新北建設四大皆空，侯市長只能說出小型工程款或各區都有建設，但自己說的是「國際都市應該具備的硬體建設和軟實力」。

對於選前之夜，林佳龍表示，這次選舉勝負關鍵在投票率，「因為對手冷處理」，而自己和團隊在這段時間，大家都很努力也非常團結，士氣很高昂，而且氣勢越來越強。

針對選前之夜相關維安措施，與侯陣營造勢場地相隔不到3百公尺，林佳龍表示，選前之夜涉及到治安和維安，市府過去有辦理相關活動經驗，也有做好相關的交通維持計畫，跟安全維護事宜，期待他們做好規劃，落實和執行。

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