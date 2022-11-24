她列十大爭議轟民進黨討厭值破表　「面子、裡子、金子、位子都要」

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李艷秋列十大爭議轟民進黨討厭值破表　「面子、裡子、金子、位子都要」

▲▼李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

▲李艷秋在臉書列出十大爭議指出，「這次選舉有點像2018年，民進黨的『討厭值』破表」。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選戰進入決戰48小時，各陣營候選人紛紛進行最後衝刺，針對此次選舉氛圍，資深媒體人李艷秋認為，「這次選舉有點像2018年，民進黨的『討厭值』破表」，她24日在臉書發文列舉十大爭議事件，痛批這些事件的發生，關鍵字就是雙標，「綠能你不能」，感嘆民進黨「面子、裡子、金子、位子他們都要」。

李艷秋指出，第一件就是，國民黨台北市議員王鴻薇檢舉前新竹市長林智堅台大及中華大碩士論文都涉及抄襲，台大學倫會撤銷林的碩士學位，「總統蔡英文帶全黨力挺，對幹台大」，中華大學隨後也認定林智堅抄襲，撤銷其碩士學位，民進黨桃園市長改由鄭運鵬參選；第二，周玉蔻狂打台北市長候選人蔣萬安的父親晶華飯店緋聞案，指女主角是前中國小姐張淑娟，她不堪受辱、憤而提告，她在地檢署前閃躲周玉蔻的追逐，在鏡頭前爆哭的畫面震撼大眾。

李艷秋提到，第三件事到第五件事都與疫苗相關，分別為衛福部宣布高端疫苗採購合約列機密，封存三十年；日本和美國國境開放，需打滿三劑國際認可的疫苗才可入境，高端不在其內，政府決定讓約一百萬高端族補打三劑國際疫苗，讓他們能出國；高端與中資公司合作二期臨床試驗，「讓人想起郭台銘等人連透過上海代理公司買疫苗都不可以。」

第六件則是，桃園市長候選人鄭運鵬被爆料曾與大陸國營企業合作，大賺人民幣，並在文件上填寫自己是中國台灣，被質疑平時賺人民幣，選時抗中保台，「中國鵬」成為最具代表性的雙標符號；第七，行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純曾承諾在蘇院長任期內，不投標「任何層級」的政府標案，卻被爆出她的「二三設計公司」借牌投標桃園新總圖，得標金額2495萬。

第八件事當時鬧得沸沸揚揚，桃園八德運動中心才完工啟用一天的羽球場，天花板在三級地震中崩塌，還上了國際媒體；第九，台北市長候選人陳時中被拍到在餐廳前十指緊扣人妻引發眾議，側翼網軍假造蔣萬安、徐巧芯等人的簽名，指此事是他們找狗仔跟拍陳時中，後雖道歉，但徐巧芯已提告；第十，台版柬埔寨事件震驚社會，歹徒利用求職詐騙，囚禁受害者，有3人被虐死遭棄屍，目前逮捕92名嫌犯，救出164名受害者。

李艷秋表示，「別忘了，民進黨還把買疫苗的慈濟抹紅成中共自己人，影射佛光山和工商總會找掮客買疫苗賺錢，頂著天主教聖墓騎士名銜的陳建仁，竟然像乩童一般說，『天主說要幫助鄭運鵬』。」她認為，這些事件的發生，關鍵字就是雙標，「綠能你不能」，且民進黨一定要永久執政，「因為蔡總統說，『如果民進黨選不好，國際會怎麼看台灣？』」她最後感嘆，「面子、裡子、金子、位子他們都要，我們有什麼？就...只能偷偷地祈禱了。」

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關鍵字：

李艷秋民進黨選舉

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