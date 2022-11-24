知名法律粉專擬提「禁確診者投票」訴訟！募集提告人：訴狀寫好了

▲知名法律粉專擬提「禁確診者投票」之行政訴訟。（圖／翻攝自1分鐘法律教室Instagram）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心定調確診者不得外出投票，預估有5萬～7萬人受影響。此舉不僅遭外界砲轟，知名法律粉專「1分鐘法律教室」更號召受影響的確診者提起行政訴訟，連訴狀都已經寫好了。

「1分鐘法律教室」在Instagram上擁有11.1萬名粉絲，是國內知名法律粉專之一。針對此次九合一大選，確診者無法出門投票之事，在粉專上宣布將提起訴訟，「募集11/21以後取得居家隔離書確診的朋友，為這次選舉禁止確診者投票，我們來打一場行政訴訟。」

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稍早再發出限時動態，表示目前已經寫好訴狀，「但目前缺確診有居隔書、有投票通知單，願意提告的朋友。」

訴狀聲明指出，被告應於「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決」選舉，提供符合防疫規範之投票方式予原告完成投票；而訴訟費用由被告負擔。

不過目前有多少人響應，詢問粉專後尚未得到回覆；但根據粉專最新限時動態顯示，他們已找到合適人選。

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